오픈AI, ‘크리에이티브 랩 서울’ 출범…국내 창작자 지원 본격화

생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’로 유명한 미국 오픈(Open)AI가 우리나라 창작자 지원 프로그램 ‘크리에이티브 랩 서울’을 진행한다고 28일 밝혔다.

전 세계 아티스트, 디자이너, 크리에이터 지원을 위해 OpenAI가 운영하는 글로벌 프로그램이며 지역명을 더한 ‘크리에이티브 랩 서울’은 한국에서의 첫 사례라는 점에서 의미가 매우 크다.

프로그램에는 아티스트 총 21명이 참여해 한 달간 OpenAI의 최신 영상 생성 도구 ‘Sora’와 ‘ChatGPT 이미지젠’ 활용 프로젝트를 진행한다.

OpenAI는 △창작자 중심 원칙 △투명성과 신뢰 △커뮤니티 중심 △실질적 지원이라는 네 가지 핵심 가치를 구현한다.

국내 크리에이터들이 세계무대에서 더욱 주도적인 역할을 할 수 있도록 돕는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

크리에이티브 랩 서울 출범은 한국 창작자들과의 신뢰 구축 및 장기적 파트너십 강화를 향한 OpenAI의 의지를 보여주는 사례로 평가될 전망이다.

OpenAI 제이크 윌크진스키 아시아태평양 지역 커뮤니케이션 총괄은 “한국 창작자들이 글로벌 무대에서 창의성과 영향력을 더욱 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

