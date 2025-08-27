“민주당 작업으로 ‘빵진숙’ 돼”…이진숙, ‘빵 의혹’ 해명은

이진숙 방송통신위원장이 26일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 물을 마시고 있다. 뉴시스

이진숙 방송통신위원장이 과거 대전MBC 사장 사퇴 직전 법인카드로 빵 100만원어치를 구매했다는 이른바 ‘빵 의혹’에 대해 적극 해명에 나섰다.

이 위원장은 27일 자신의 페이스북에 ‘빵에 관하여’라는 제목의 글을 올리고 관련 의혹에 대해 “저급한 정치 선동”이라고 주장했다.

그는 대전MBC 사장에서 사퇴하기 하루 전인 2018년 1월 8일 빵 구매 상황과 관련해 “법인카드로 서울 자택 부근에서 44만원, 대전에서 53만원 정도의 과자류를 구입했다”며 “당시 대전MBC는 파업 중이었고 파업 중에도 고생하는 비서실 직원, 환경미화원, 경비원, 운전기사들을 위해 5만원 안팎의 롤케이크 또는 쿠키류를 구입한 것으로 기억한다”고 밝혔다.

이어 “10년 전의 일이라 청문회 당시 정확한 상황을 기억 못 했는데, 당시 수행비서가 잠시 쉬는 시간에 ‘사장님 댁 부근에서 과자류를 구입했는데, 롤케이크 같은 것은 많은 양을 구비해두지 않기 때문에 제가 대전에서 나머지를 구입했다’고 연락해 왔다”고 말했다.

그러면서 “1인당 4~5만원어치 과자류를 선물용으로 구입했다는 사실은 분명히 기억한다”며 “카드와 과자류를 경영국장에게 전달하라고 하고, 경영국장이 수고한 분들에게 전달하도록 조치한 기억이 났다”고 덧붙였다.

또 “법인카드는 업무용으로 기업이나 관계 부처의 사람들을 만날 때도 사용하지만 직원 격려 목적으로도 사용할 수 있다”며 사적으로 유용한 것이 아님을 재차 주장했다.

지난해 6월 인사청문회를 앞두고 더불어민주당 의원들이 요구한 MBC 근무 당시 법인카드 사용 내역을 공개하는 데 동의한 것에 대해서도 “업무 외에 사적으로 사용한 적이 없어 떳떳하기에 공개하기로 했던 것”이라며 MBC에서 자발적으로 법인카드 사용 내역을 공개한 것은 창사 64년 동안 자신이 유일하다고 말했다.

그는 “민주당은 이런 소명과 설명에도 불구하고 끊임없이 나를 희화화했다”며 “민주당 일부 의원들의 ‘작업’ 결과 나는 ‘빵진숙’이 됐다”고 주장했다. 이어 “진실과 진상을 알고 싶다면 수사 결과가 나오기를 기다리면 될 일”이라고 했다.

이어 “민주당은 이런 소명과 설명에도 불구하고 끊임없이 나를 희화화했고 경찰에 수사를 의뢰한 뒤에서 계속 ‘빵빵’을 노래 불렀다”면서 “‘빵진숙, 감빵이나 가라’는 식의 목적성 비아냥은 저급한 정치 선동으로 인터넷 공간을 떠돈다”고 지적했다.

그러면서 “사실을 알기 위한 수사 의뢰가 아니고 망신주기와 비아냥을 위한 수사 의뢰가 아닌가 의심이 들 정도였다”며 “진실과 진상을 알고 싶다면 수사 결과가 나오기를 기다리면 될 일”이라고 말했다.

지난해 7월 말 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원들은 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 시 법인카드를 유용했다며 업무상 배임, 청탁금지법 위반, 뇌물 공여 의혹 등으로 경찰에 고발했다.

전국언론노동조합과 민주언론시민연합 등 시민단체도 “이 위원장이 법인카드로 1억4279만원을 지출했다. 주말과 휴일에 최고급 호텔, 고가 식당, 유흥업소 등에서 빈번하게 이용하는 등 개인적인 용도로 사용한 정황이 짙다”며 이 위원장을 법인카드 유용 혐의로 검찰에 고발했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

