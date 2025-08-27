우상호 "李 대통령, 방미 후 초청"…장동혁 "단순 만남 의미 없어"

이재명 대통령이 미국 방문 뒤에 국민의힘 장동혁 신임 대표를 초청하고 싶다는 뜻을 밝혔다고 우상호 대통령실 정무수석이 27일 장 대표에게 전했다.



이에 대해 장 대표는 단순히 만나는 것 자체는 의미가 없다면서 국민의힘이 추천한 국가인권위원회 위원 선출안이 더불어민주당의 반대로 본회의에서 부결된 것에 대해 항의했다.

국민의힘 장동혁 신임 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 우상호 대통령실 정무수석을 접견하고 있다. 연합뉴스

우 수석은 이날 국회에서 축하 인사차 장 대표를 예방하면서 "이 대통령께서 기회가 되면 외국에서 회담 끝나고 돌아오는 적절한 날 초대해 같이 정상회담 결과도 말씀드리고 싶다는 초대의 말씀을 전하라고 하셨다"고 말했다.



이어 "대통령은 야당과의 대화를 매우 중시하고 같이 대화하면서 협력할 것은 협력하고 또 이런 협치에 대해서도 정부 차원에서 해야 할 일은 협조할 생각을 가지고 있다"고 했다.



우 정무수석은 "앞으로 주신 말씀은 경청하고 대통령께 전달해 국정에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.



장 대표는 대통령의 축하 난을 받은 뒤 "안타깝게도 정무수석께서 난(蘭)을 들고 오는 와중에도 오늘 본회의장에선 국민의힘 추천 몫 인권위원 선출안이 부결되는 난(亂)이 일어났다"며 "협치는 파이를 나누는 것이 아니라 키우는 것"이라고 말했다.



그는 야당으로서 협조하겠다면서도 "일방적 입법이 계속되고 오늘처럼 헌법과 법에 따라 만들어진 기관의 구성에 있어 여야가 서로 힘의 균형을 갖도록 만들었음에도 불구하고 그런 균형을 깨는 건 종국에는 대한민국을 위태롭게 할 것"이라고 강조했다.



이날 오후 국회 본회의에서 국민의힘 추천 몫인 국가인권위원회 위원들의 선출안이 부결된 것을 언급한 것이다.



장 대표는 이 대통령의 초청에 대해선 "야당 대표가 대통령을 만났을 때는 여러 가지 야당의 이야기 같은 것들이 수용이 잘 돼야 할 텐데 그런 만남이 진행돼야지 단순한 만남은 큰 의미가 없는 것 아니냐"며 초청에 응할지는 구체적으로 답하지 않았다.



장 대표는 또 여당이 추진하는 검찰개혁과 관련해 "너무 급하게 밀어붙이다가 관련 법안이 졸속 처리되거나 하면 대한민국이 오랫동안 쌓아온 사법제도 근간이 무너질 수 있다"는 우려를 표했다.

