“APEC 정상회의 성공개최 지원”… 경주시, 기반시설 정비 ‘총력전’ 펼쳐

경북 경주시는 27일 시청 대회의실에서 도시개발국과 맑은물사업본부 주관 합동 언론브리핑을 갖고, APEC 정상회의 대비 기반시설 정비 및 시민 생활과 직결된 주요성과 및 향후 계획을 발표했다.

먼저 발표에 나선 도시개발국은 10월 말 열리는 '2025 APEC 정상회의'에 대비한 기반시설 정비사업 21건을 소개하며, 사업을 10월 초까지 마무리해 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 갖추겠다고 밝혔다.

최원학 경주시 도시개발국장이 언론브리핑을 하고 있다. 경주시 제공

경주시는 북천·남천 수변 정비를 비롯해 도심 산책로 보강, 구도심 담장·간판 정비 등 도시 전역을 보행 친화적이고 외국인 방문객에도 편리한 환경으로 탈바꿈시키기 위한 공사를 진행하고 있다.

이와 함께 산업로와 보불로, 서라벌대로 등 주요 도로는 재도색·가드레일 교체·안내 표지판 정비를 한창 진행 중이고, 전통과 현대적 미감을 접목한 도시 이미지 개선도 추진하고 있다.

중장기적으로는 '2040 경주 도시기본계획 및 도시관리계획'을 수립해 장기 발전 방향을 제시할 예정이다.

아울러 태풍·집중호우 피해 예방을 위한 배수개선사업, 감포 중앙 도시계획도로 준공, 유림지하차도 구조개선 등 교통인프라 확충에도 속도를 내고 있다.

고령자복지주택 건립과 어르신 버스 무료승차제 시행, 경주역 부지 개발 등 도시재생 사업을 추진하며 시민 체감형 정주여건 개선에도 힘을 쏟고 있다.

최원학 도시개발국장은 "APEC 정상회의를 앞두고 경주가 세계에서 가장 아름답고 편리한 도시로 기억될 수 있도록 최선을 다하고 시민 생활과 직결된 사업은 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.

이어 발표에 나선 맑은물사업본부는 더 많은 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하겠다고 밝혔다.

이를 위해 상수도 시설 현대화에 2029년까지 1582억 원을 투입하고, 산내면·문무대왕면·양남면·내남면 일원에는 2027년까지 531억 원을 들여 광역·지방상수도 급수구역을 확충하겠다는 내용을 발표했다.

하수도 분야에서는 2028년까지 1059억 원을 들여 외동읍·건천읍·내남면·서면 공공하수처리장을 증설하고, 강동 대촌 소규모 처리장 증설, 양남 건대 소규모 하수처리장 신설도 추진한다.

서천지구 등 상습 침수 지역에는 309억 원 규모의 도시침수 예방사업을 시행해 재난 안전망을 강화할 예정이다.

손창학 경주시 맑은물사업본부장이 언론브리핑을 하고 있다.

경주시는 앞으로도 도시개발과 물 복지 정책을 함께 추진해 글로벌 도시 위상에 걸맞은 품격 있는 도시를 만들 계획이다.

손창학 맑은물사업본부장은 "시민이 믿고 마실 수 있는 안전한 수돗물과 깨끗한 생활환경을 제공하기 위해 상수도 보급 확대와 하수도 현대화를 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

