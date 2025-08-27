팝스타 스위프트·NFL 스타 켈시 약혼

26일(현지시간) 미국 유명 팝스타 테일러 스위프트(35)가 자신의 인스타그램에 2년여간 교제해 온 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시(35)와 서로 얼굴을 맞대고 있는 모습(사진)을 공개하며 약혼 소식을 알렸다. 해당 게시물은 업로드 1시간 만에 1100만개가 넘는 ‘좋아요’를 받는 등 삽시간에 퍼지며 화제를 모았다.
테일러 스위프트 인스타그램 캡처
입력 : 2025-08-27 23:00:00 수정 : 2025-08-27 21:16:50
