러軍, 우크라 ‘산업·광업 중심지’ 점령 시도

도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 러시아와 우크라이나 정상회담이 추진되고 있지만 지지부진한 상황 속에서 러시아군이 우크라이나 드니프로페트로우스크 지역에 새롭게 진입했다. 우크라이나 측은 이 사실을 인정하면서 전황이 불리하게 전개되고 있음을 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽부터), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

빅토르 트레구보우 드니프로작전전략군 대변인은 26일(현지시간) “그들(러시아군)은 (드니프로페트로우스크주에) 진입했으며 현재까지 전투가 진행 중”이라고 말했다. 러시아는 지난달 처음으로 이 지역 마을을 장악하며 공세를 이어가고 있다. 러시아 국방부는 전날에도 드니프로페트로우스크주 자포리즈케 마을을 점령했다고 밝혔으나 우크라이나군 총참모부는 부인한 바 있다.

드니프로페트로우스크주는 러시아가 약 75%를 장악한 도네츠크주와 맞닿아 있는 곳으로 우크라이나의 광업·산업 중심지다. 이 지역 일부를 러시아군에 빼앗겼다는 사실을 우크라이나가 처음으로 인정한 것은 양국 간 평화 협상 움직임이 지지부진한 가운데 전황이 러시아에 유리하게 돌아가고 있음을 보여준다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 수도 키이우에서 “우크라이나의 안전보장을 위한 노력을 가속해야 한다”고 말했다고 로이터통신이 전했다.

지난 15일 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담으로 한때 우크라이나 종전에 대한 기대감이 커졌다. 하지만 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담, 우크라이나 안전보장 방안 등을 두고 입장 차가 좁혀지지 않으면서 양국의 공방은 계속 이어지는 상황이다.

김범수 기자 sway@segye.com

