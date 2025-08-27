입장 바꾼 트럼프 “中유학생 60만명 수용”… ‘마가’ 거센 반발

‘안보 위협’ 등을 이유로 중국 유학생을 겨냥해 ‘비자 취소’ 등의 조치를 취하며 빗장을 걸어 잠그던 도널드 트럼프 미국 대통령이 돌연 “중국 유학생 60만명을 받겠다”고 입장을 바꿨다. 조만간 재개될 미·중 무역협상을 의식한 ‘협상 카드’라는 해석이 나오는 가운데, 핵심 지지층의 강한 반발이 터져 나오자 “미국 대학을 살리기 위한 조치”라며 진화에 나섰다.



지난 25일(현지시간) 트럼프 대통령은 이재명 대통령과의 정상회담 중 기자들과의 문답 과정에서 “우리가 중국인 유학생들을 받아들이지 않을 것이라는 많은 이야기가 있었는데 60만명의 학생을 받아들일 것”이라며 “그것은 매우 중요하다”고 밝혔다. 그러면서 중국 유학생이 미국 기업에 채용되는 것도 지지한다고 언급했다. ‘60만명 유학생’은 현재 미국에서 공부하는 중국 유학생의 2배 정도다.

이는 해외 유학생에 대해 강경한 입장을 취해 온 트럼프 대통령의 기존 방침에서 180도 선회한 것으로 최근 이어지고 있는 중국과의 무역협상이 영향을 끼친 게 아니냐는 분석이 나온다. 지난 5월말 마코 루비오 국무장관이 ‘공격적인 비자 취소’ 방침을 밝히는 등 트럼프 행정부는 유학생, 특히 중국 학생을 겨냥한 강경책을 지속해왔다.



월스트리트저널(WSJ) 등 다수의 외신에 따르면 중국의 국제무역담판대표인 리청강 상무부 부부장은 이번주 미국을 방문해 무역협상을 재개한다. 지난 11일 트럼프 대통령은 중국과의 무역협상 90일 유예 행정명령에 서명하며 중국에 미국산 대두 수입을 4배 늘리라고 요청했다. 이런 상황을 감안하면 유학생 수용은 미국산 대두 수입을 늘리도록 하기 위한 또 하나의 ‘타코(TACO·Trump Always Chickens Out, 트럼프 대통령이 결정적인 순간에 물러서는 것)’ 사례로 봐야 한다는 해석이 나온다. 지난 6월 트럼프 대통령은 중국과 희토류 수출 재개 등 소규모 합의에 성공하면서 “나는 중국 유학생들을 늘 괜찮다고 생각한다”며 중국 유학생의 입국을 허용하기도 했다.

하지만 트럼프 대통령의 입장 변화에 ‘마가(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게)’로 불리는 핵심 지지층의 반발이 거세다. 중국인 유학생을 공산당의 ‘끄나풀’ 정도로 여기는 극언도 서슴지 않으며 논란을 키우고 있다.



26일 미국 정치전문매체 더힐 보도에 따르면 마저리 테일러 그린 연방 하원의원(공화당·조지아)은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “우리는 중국 공산당에 충성할지 모르는 60만명의 중국 학생이 미국 대학에 다니도록 받아들여서는 안 된다”고 주장했다. 마가 진영에서 큰 영향력을 가진 극우 성향 유튜버 로라 루머도 “공산당 스파이 역할도 하는 것으로 여겨지는 ‘학생들’ 60만명이 미국으로 더 들어오길 원하는 사람은 없다”고 목소리를 높였다.



반발이 거세지자 트럼프 대통령은 ‘미국 대학 재정난’ 카드로 달래기에 나섰다. 중국인 유학생 대거 유치는 최근 재정난을 겪고 있는 미국 대학 살리기의 일환이라는 것이다. 26일 국무회의에서 “중국 유학생이 오지 않으면 어떤 일이 일어날지 아느냐. 우리 대학 시스템은 매우 빠르게 끝장날 것”이라며 “주로 피해를 보는 쪽은 정상급 대학이 아니라 바닥에서 허덕대는 대학들”이라고 말했다.

