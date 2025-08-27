코요태 장수 비결? 빽가 “신지에겐 김종민 욕, 김종민에겐 신지 욕”

빽가가 코요태 장수 비결을 밝혀 눈길을 끈다. ‘라디오스타’ 유튜브 캡처

그룹 코요태의 빽가가 ‘연예계 대표 중재자’답게 코요태의 28년 장수 비결을 밝혀 눈길을 끈다. 코요태에서 중재를 담당한다는 그는 신지와 김종민의 다툼 속에서 살아남는 그만의 ‘뒷담화 방법’을 공개해 현장을 폭소로 물들인다.

오늘(27일) 수요일 밤 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에서는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 게스트로 출격해 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집을 화려한 입담으로 채운다.

방송에 앞서 공개된 예고편에서는 MC 유세윤이 빽가에게 “코요태가 28년째 살아남은 건 다 본인 덕이라고?”라고 질문을 던져 시선이 쏠린다. 이에 빽가는 한 치의 망설임도 없이 “그런 부분이 좀 있죠”라며 동의하는 모습으로 웃음을 안긴다. 이어 그는 “저는 소개 멘트를 할 때도 ‘코요태의 중재를 맡고 있습니다’라고 말한다”고 고백한다.

또한 빽가는 과거 사소한 이유들로 코요태 내에 다툼이 많았다며 “해체할까 봐 계속 말리는 거다”라고 답해 웃픈 공감을 불러일으킨다. 이어 그는 신지에 대해 언급하며 “(신지가) 성격이 장난 아니잖아요”라고 농담스런 멘트로 현장에 웃음을 더한다.

특히 빽가는 코요태의 다툼을 완화하는 자신만의 방법도 공개했는데, 박쥐처럼 신지에게는 김종민 욕을, 김종민에게는 신지 욕을 하는 ‘뒷담화 중재법’을 밝혀 스튜디오를 웃음으로 뜨겁게 달군다.

김구라가 “중간에 본인이 폭발한 적은 없냐”고 묻자, 그는 “화장실에 가든가, 술자리에서 멤버들 욕을 했다”고 솔직하게 고백한다. 이에 신화 김동완도 공감하며 “내 가족 욕은 내가 한다”라고 상황을 정리해 유쾌한 분위기를 한층 더 끌어올린다.

그런가하면 이날 빽가는 신인 그룹 ‘올데이 프로젝트’에 대한 남다른 애정도 드러내 눈길을 끈다.

얼마 전 ‘전지적 참견 시점’에서 ‘올데이 프로젝트’와 만났던 빽가는 당시를 회상하며 “타잔이라는 친구가 제 옛날 모습을 보는 것 같다”며 반가움을 표했다.

그는 타잔이 스타일은 물론 눈치를 보는 것도 비슷하다며, 코요태와의 평행이론을 언급해 이목을 끈다.

이처럼 끊임없는 에피소드가 터져 나오는 빽가의 고삐 풀린 입담에 본 방송에 대한 기대감이 치솟는다. 원조 혼성 그룹 코요태 빽가의 생존 에피소드는 오늘(27일) 밤 10시 30분 MBC에서 확인할 수 있다.

