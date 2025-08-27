[상생경영특집] 상생경영 길잡이 ‘HRMS 인증제’ 운영

지난달 25일 경기도시장상권진흥원 인권경영시스템 인증서 및 인증 현판 수여식 뒤 중소벤처기업인증원과 경기도시장상권진흥원 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

중소벤처기업진흥공단 출자로 설립된 중소벤처기업부 산하 종합 인증·평가기관인 중소벤처기업인증원은 ‘인권경영시스템(HRMS) 인증’을 통해 다양한 이해관계자들을 고려한 상생경영 실천에 나침반 역할을 하고 있다.



인권경영시스템 인증은 유엔 국제인권선언과 국가인권위원회의 인권경영 가이드라인을 기반으로 기업, 기관, 단체 등 조직에 적용할 수 있도록 국제표준화기구(ISO)의 요구사항에 맞게 개발된 인증제도다. 조직이 인권경영을 체계적으로 관리하기 위해 세운 방침과 목표, 실행 요건의 적합 여부를 전문 인증기관이 심사해 수여한다. 현재 중소벤처기업인증원이 정부 산하 인증기관 중 유일하게 이 인증제도를 운영하고 있다.



지난달에는 경기도시장상권진흥원이 전통시장과 소상공인 등 다양한 이해관계자를 고려한 인권존중 경영체계를 구축하고, 인권경영의 실행 성과를 인정받아 인증을 획득했다. 중소벤처기업인증원은 “전국 지방공공기관 중 올해 인권친화경영 분위기 확산에 첫 신호탄을 쏘아 올린 선두주자 사례”라고 평가했다.



철도업계 공공기관들도 인권경영시스템 인증에 대해 적극적인 움직임을 보여주고 있으며, 중소벤처기업진흥공단도 다음달 중 인증 획득에 도전해 그동안의 인권경영 실행 성과에 대해 검증받을 준비를 하고 있다.



엄진엽 중소벤처기업인증원 원장은 “공공성과 전문성을 바탕으로 한 인권경영시스템 인증은 공공기관은 물론 이들의 인권공급망 안에 포함되는 국민과 협력사, 유관기관, 시민사회단체 등 모든 이해관계자를 고려한 인권경영체제 정착 및 확산에 효과적인 실행 방안이 될 것”이라고 말했다.

