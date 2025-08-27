[상생경영특집] “미래 세대의 꿈 응원”… 건강한 성장 이끈다

현대자동차그룹은 미래 세대의 꿈을 응원하기 위해 차량 등을 지원하는 기프트카 플레이온 캠페인을 진행하고 있다. 사진은 유소년기 스포츠 활동과 관련한 이동을 돕기 위한 현대차그룹 차량의 모습. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹은 사회적 도움이 필요한 여러 분야에서 차량을 활용한 캠페인을 전개하며 사회문제 해결과 공익 증진에 기여하고 있다.



현대차그룹은 미래 세대의 꿈을 응원하고 건강한 성장에 기여하기 위해 ‘기프트카 플레이온(Gift-car PLAY ON)’ 캠페인을 지난 7일 진행했다.



2010년부터 시작된 기프트카 캠페인은 현대차그룹의 대표 사회공헌활동이다. 현대차그룹은 취약계층 창업 지원, 지역아동센터 학습 지원, 헌혈, 응급안전교육 등 다양한 분야에서 차량을 활용한 캠페인을 전개해 왔다.



올해 15회째를 맞은 기프트카 캠페인은 기프트카 플레이온이라는 이름으로 운영에 어려움을 겪고 있는 초·중·고 소속 유소년 스포츠단을 지원한다.



유소년기의 스포츠 활동은 기초체력 향상을 통해 신체 발달을 도울 뿐 아니라 공정한 경쟁과 팀워크를 바탕으로 사회성과 협동심을 키우는 데 필요하다. 또한 집중력과 사고력 향상, 책임감 함양, 정서적 안정 등 다양한 측면에서 긍정적인 영향을 준다. 이와 같은 순기능에도 불구하고 유소년 스포츠의 중요성에 대한 사회와 일반인들의 인식은 점차 낮아지고 있으며, 지속적인 관심과 지원도 부족한 상황이다.



이에 현대차그룹은 유소년기 스포츠 활동의 중요성을 환기시키는 계기를 마련하기 위해 총 30팀의 유소년 스포츠단을 선정해 이동 차량과 훈련 용품, 응급키트 등을 지원한다. 이와 함께 스포츠 전문가와 연계한 멘토링 프로그램도 제공한다.



현대차그룹은 이번 캠페인을 통해 유소년 스포츠에 대한 사회적 관심을 높이고 자라나는 아이들이 올바른 사회 구성원으로 성장할 수 있는 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



현대차그룹은 캠페인 대상으로 선정된 스포츠단에 차량을 1대씩 제공해 학생들이 훈련이나 경기 참여 시 먼 거리를 이동할 때 어려움이나 불편함이 없도록 돕는다. 세부 지원 차종은 카운티, 카니발, 쏠라티, 그랜버드 중에서 각 스포츠단의 규모를 고려해 맞춤 제공된다.



현대차그룹은 훈련에 필요한 각종 용품과 응급키트도 제공해 학생들이 더 좋은 환경에서 안전하게 운동할 수 있도록 돕는다. 양궁, 야구, 축구 등 다양한 스포츠단 운영 경험을 살려 국가대표 및 그룹 스포츠단과 연계한 멘토링 교육 프로그램도 실시한다.



현대차그룹은 심사를 통해 초·중·고 소속 스포츠단 30곳을 12월 중으로 선정해 순차적으로 지원할 예정이다.



현대차그룹은 기프트카 플레이온 캠페인을 소개하는 온라인 영상을 제작해 기프트카 홈페이지 및 유튜브, 인스타그램 등에서 공개했다. 영상은 “아이들은 스포츠와 함께 자라납니다”라는 메시지를 중심으로, 유소년들이 스포츠를 통해 건강하게 성장하며 꿈을 멈추지 않고 이어나가기를 바라는 마음을 담고 있다. 1인칭 시점의 촬영기법을 활용해 몰입감과 사실감을 높였으며, 다양한 스포츠 종목을 소개함으로써 유소년 스포츠에 대한 관심을 폭넓게 이끌고자 했다.



현대차그룹 관계자는 “기프트카 플레이온 캠페인은 스포츠를 통해 아이들이 함께 어울리며 건강한 사회 구성원으로 성장하도록 돕는 사회적 응원”이라며 “이번 캠페인이 유소년 스포츠단의 유지 및 확대에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]