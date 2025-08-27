전북 남원고·이리여고, 자율형 공립고 2.0 신규 지정

전북 남원고와 이리여고가 교육인적자원부의 ‘자율형 공립고 2.0’ 4차 공모에 선정됐다.

27일 전북도교육청에 따르면 남원고와 이리여고의 자율형 공립고 2.0 선정으로 전북 지역에서는 총 10개교로 늘어나게 됐다. 지금까지는 양현고, 전주고, 전주솔내고, 전주여고, 진안제일고, 군산동고, 김제여고, 순창제일고 등 8개교가 자율형 공립고 2.0으로 운영돼 왔다.

자율형 공립고 2.0은 지자체·대학·기업 등과 협력해 지역 특화 교육과정을 운영하는 제도다. 선정 학교에는 향후 5년간 매년 2억 원의 재정 지원과 함께 교육과정 자율권, 교장 공모제, 교사 초빙제 등 행·재정적 지원이 이뤄진다.

남원고는 남원시바이오산업연구원, ㈜한미양행, 전북대와 협력해 농생명바이오산업 중심의 맞춤형 교육과정을 운영하고, 드론·인공지능(AI) 교육 등 신산업 특화 교육에도 나선다. 이리여고는 국가식품클러스터, 원광대와 연계해 식품·보건·과학 융합 교육과정을 마련하고, 인근 학교와의 연대를 통해 지역 공동 교육 모델을 확산시킬 계획이다.

유정기 전북도교육감 권한대행은 “10개교가 지역의 특성을 살린 혁신 교육을 통해 일반고 교육력을 높이고, 우수 사례가 도내 전역으로 확산되길 기대한다”고 말했다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

