계명문화대학, 방콕직업교육원과 ‘직업기술교육훈련’ 업무협약

계명문화대학교는 태국 방콕에서 방콕직업교육원(IVEB)과 직업기술교육훈련(TVET) 교류를 주된 내용으로 한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약은 한국형 직업교육 모델인 ‘K-VET’과 태국의 직업교육 네트워크를 연계해 글로벌 인재 양성을 공동 추진하기 위한 것이다. IVEB는 태국 교육부 산하 직업교육위원회 소속 기관으로, 방콕 지역 13개 공립대학을 총괄하고 있다.

방콕직업교육원과 직업기술교육훈련 교육 교류를 위한 업무협약식을 체결하고 있다. 계명문화대학교 제공

양 기관은 이번 협약을 통해 △단기 연수·문화체험 등 학생교류 프로그램 운영 △교원 연수 및 역량 강화 △공동 연구·혁신 프로젝트 추진 △아시안(ASEAN)–한국 연계 실습 및 창업 프로젝트 등 다양한 협력 방안을 논의했다.

박승호 총장은 “이번 협력은 한국과 태국의 직업교육 발전뿐 아니라 학생들이 아시안 지역과 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 글로벌 인재로 성장할 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 강조했다.

솜폰 츄통 IVEB 국장은 “이번 협약이 태국 직업교육의 국제화를 한층 강화하고, 양국 학생과 교원이 지식과 경험을 교류하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

계명문화대학교는 교육부가 주관하는 ‘ASEAN TVET 학생교류사업’ 운영기관(5년간)으로 선정돼 지난해 신규 사업 지정과 함께 말레이시아 세기대학교와 서비스·관광 분야 학생교류를 시작했다. 이어 2차년도인 올해에는 방콕 시암경영기술대학과 협약을 체결, 10명의 재학생을 현지에 파견했다.

이달 28일에는 태국 학생 10명을 초청해 한 학기 동안 K-VET 교육을 실시하는 등 ASEAN 국가와의 K-VET 교육의 지평을 확장해 나가고 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]