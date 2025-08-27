마라톤 협상 끝에 전북 버스 총파업 철회… ‘상여금은 통상임금’ 수용

전북 지역 버스업계 노사가 밤샘 마라톤 협상 끝에 임금협상에 극적으로 합의했다. 이에 따라 27일 예고됐던 총파업이 철회돼 ‘교통대란’ 우려 또한 해소됐다.

27일 전북지역자동차노동조합과 전북버스운송사업조합에 따르면 전날 오후 3시부터 전북지방노동위원회에서 조정회의를 열고 18시간 넘게 협상을 벌인 끝에 이날 오전 9시45분쯤 ‘임금 10% 인상’에 합의했다.

이번 합의로 노조는 올해 1월부터 내년 말까지 2년간 약 10% 인상된 임금을 적용받게 된다. 다만 사측의 경영난을 고려해 2026년까지는 임금을 동결하기로 했다.

노조는 이번 협상에서 상여금이 통상임금에 해당한다는 대법원 판례에 근거해 10~11% 인상을 요구했으나, 사측은 운영난을 이유로 난색을 보여 협상은 난항을 겪었다. 양측은 11차례 교섭에도 합의점을 찾지 못하다가 최종 조정회의에서 접점을 찾았다.

노조는 애초 이날 오전 4시부터 총파업에 돌입할 계획이었지만, 협상이 타결되면서 전북 지역 시외·시내·농어촌 버스 1000여 대의 운행 중단을 피하게 됐다.

노조 관계자는 “사측이 통상임금 판결을 수용했고, 노조도 내년까지 임금 동결을 양보했다”며 “합의가 이뤄진 만큼 곧바로 파업을 철회했다”고 말했다.

