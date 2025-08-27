차선 넘는 차만 골라 ‘꽝’… 2억1000만원 보험금 뜯어낸 그놈들

울산 공업탑로터리 등에서 일부러 차량 사고를 내고 2억1000만원의 보험금을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔다.

울산경찰청은 보험사기방지특별법 위반 혐의로 20대 A씨를 구속하고, 같은 혐의로 공범 36명을 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨 등이 울산 남구 공업탑로터리에서 낸 고의사고 장면. 울산경찰청 제공

A씨 등은 지난 2020년 10월부터 2022년 10월까지 회전식 교차로인 울산 공업탑로터리와 태화로터리, 신복로터리에서 일부러 사고를 낸 뒤, 보험사로부터 29차례에 걸쳐 보험금을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들은 주로차선을 변경하는 차량이나 법규를 위반하는 차량을 발견하면 슬며시 접근해 접촉 사고를 유도하는 방식으로 범행했다.

A씨가 범행수법을 공유하면서 보험사기 행각은 그의 친구, 선·후배로 번졌다. 이들은 렌터카나 자신의 차량을 이용해 서로 사고를 내고, 운전자와 동승자를 바꿔 사고를 낸 뒤 보험사에 신고해 보험금을 받아냈다. 또 작은 사고인데도 병원에 입원해 허위 진단을 받았고, 보험사로부터 더 많은 합의금을 뜯어내기도 했다. A씨 등은 많을 때는 한 달에 2차례 사고를 낼 정도로 자주 범행한 것으로 조사됐다.

특히 A씨는 울산지역에서만 범행을 하면 덜미를 잡힐까 경기도 지역으로 범행 장소를 넓히기도 했다. 사회관계망서비스(SNS)에 ‘고액알바’, ‘단기알바’ 등의 글을 올려 공범을 모집해 범행을 시도했다.

A씨 일당 울산 남구 공업탑로터리에서 낸 고의사고 장면. 울산경찰청 제공

이들의 범행은 전국에서 발생하는 교차로 차량 보험사기 사례를 들여다보던 금융감독원에 포착되면서 드러났다. 경찰은 지난해 10월 공범 19명을 먼저 검거했고, 사고 영상분석 등을 통해 공범 16명의 범행까지 입증했다. 경찰 관계자는 “일용직 노동자인 A씨는 수입이 적다보니 반복적으로 보험하기 행각을 벌인 것으로 보인다”면서 “가담한 공범들도 주로 돈이 필요한 사회초년생이었다”고 전했다.

울산의 대표 교통 중심지인 공업탑로터리는 최근 차량 보험사기 대상지라는 오명을 썼다. 국무조정실에 따르면 2021년 9월부터 2024년 9월까지 3년간 공업탑로터리에서 발생한 고의 차량 교통사고는 43건으로, 전국 시내 교차로 15곳 가운데 가장 많았다. 이 사고로 지급된 보험료는 1억4892만원에 달한다. 같은 기간 다른 지역 교차로에선 2∼4건의 고의 사고가 발생했다.

공업탑로터리에서 고의 사고가 자주 발생한 것은 구조적 특성 때문이다. 이곳은 울산 시내 주요 도로 5개가 합류하는 곳인데, 교통섬(지름 67m)을 중심으로 시계 반대 방향으로 돌면서 4개 차선을 이리저리 옮겨가며 각각의 진출입로로 나가는 구조다. 로터리에 익숙한 운전자는 미리 빠져나갈 진출입로 방향으로 차선을 찾아 이동하지만, 초보 운전자나 초행길 운전자는 제때 차선을 변경하지 못해 로터리를 몇 번씩 돌 때가 많다.

경찰은 공업탑로터리와 태화로터리를 일반 교차로로 변경하는 것을 검토 중이다. 2023년 10월 회전교차로에서 일반교차로로 바뀐 신복로터리에서 사고가 감소하고, 평균 통행속도가 증가하는 효과를 본 때문이다. 울산경찰청 관계자는 “복잡한 회전교차로를 단순화하면 보험사기 피해를 줄이는 데 효과가 있을 것 같아 울산시 등과 변경을 검토하고 있다”고 말했다.

울산=이보람 기자 boram@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]