다이닝브랜즈그룹 봉사단 ‘다인어스’, 영케어러 멘토링 전개

다이닝브랜즈그룹은 27일 대학생 봉사단 ‘다인어스’가 광복절을 맞아 전국 영케어러(가족 돌봄 청소년) 아동을 대상으로 다양한 역사·문화 멘토링 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

단순한 역사 교육을 넘어 문화·체험·놀이를 결합해 부담 없이 즐기면서도 배우고 성장할 수 있도록 한 것이 특징이다.

대전에서는 EBS 역사채널e를 시청하며 광복 당시의 상황과 독립운동가들의 헌신을 배우는 시간을 가졌다. 태극기에 담긴 의미를 탐구하고 소감을 나누며, 자유와 평화의 소중함을 되새겼다.

전북 지역에서는 개별 멘토링으로 전주 역사 현장을 탐방해 선조들의 지혜와 용기를 배우는 시간이 이어졌고, 서울 지역에서는 멘토와 멘티가 함께 역사 관련 체험학습에 참여해 광복의 의미를 되새겼다.

다이닝브랜즈그룹 관계자는 “역사·문화 체험뿐 아니라 정서적 휴식과 사회성 향상을 돕는 활동으로 아이들이 일상에서 배움과 성장을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

