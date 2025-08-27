李대통령, '마스가 상징' 필리조선소서 엄지척…"한미동맹 새지평"

이재명 대통령은 26일(현지시간) 오후 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가'(MASGA)의 상징으로 떠오른 필라델피아 필리 조선소를 시찰했다.



이 대통령은 이날 오후 4시께 미국 해양청이 발주한 국가안보 다목적 선박 '스테이트 오브 메인'호의 명명식에 참석한 뒤 흰색 안전모를 쓰고 김동관 한화그룹 부회장 등과 함께 현장을 둘러봤다.

이재명 대통령이 26일(현지 시간) 필라델피아 한화 필리조선소를 방문해 현장 시찰을 마친 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고있다. 왼쪽부터 데이비드 김 한화필리조선소 대표, 조현 외교부 장관, 조시 샤피로 펜실베이니아 주지사, 이 대통령, 김동관 한화그룹 부회장, 김정관 산업통상자원부장관, 토드 영 상원의원. 뉴시스

이 대통령은 스테이트 오브 메인호의 건조가 한창인 4번 도크 앞에서 이종무 조선소장의 설명을 들었다. 4번 도크는 길이 330ｍ, 폭 45ｍ 규모로 항공모함을 제외한 미국 해군의 주력 함정 대부분을 생산할 수 있다고 한다.



김 부회장은 도크에 설치된 660톤급 골리앗 크레인과 조립 공장 등을 손으로 가리키며 이 대통령에게 직접 제조 공정을 설명하기도 했다.



이 대통령은 설명을 들은 뒤 '한미 조선협력의 상징인 한화 필리 조선소에서 한미 동맹의 새로운 지평이 열리길 기대한다'는 문구가 적힌 방명록에 서명을 남겼다.

이재명 대통령이 26일(현지 시간) 필라델피아 한화 필리조선소를 방문해 방명록에 서명한 뒤 김동관 한화그룹 부회장, 조시 샤피로 펜실베니아 주지사 등 참석자들과 박수 치고 있다. 뉴시스

이 대통령과 참석자들은 크레인을 배경으로 서서 '마스가'를 구호로 외치며 기념사진을 촬영하기도 했다.



이 대통령은 조선소에서 근무하는 한국인 직원들과도 악수하며 "고생이 많다"고 격려했다.



이날 시찰에는 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관과 김희철 한화오션 대표, 데이비드 김 한화 필리조선소 대표도 동행했다.



미국 측에서는 조시 샤피로 펜실베이니아 주지사, 토드 영 상원의원 등이 함께했다.



JD 밴스 미국 부통령도 참석을 검토했으나 일정상 문제로 성사되지 않은 것으로 알려졌다.



대통령실은 당초 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 교통부·노동부 장관도 명명식에 참석할 예정이라고 공지했다가 이들이 참석하지 않는다고 추후 정정하기도 했다.



필리 조선소는 1801년 미국 해군조선소로 설립돼 1997년 민영조선소로 운영되던 곳으로 한화그룹이 지난해 12월 인수했다. 한국 조선기업이 미국 현지 조선소를 인수한 첫 사례다.



마스가 프로젝트는 '미국 조선업을 다시 위대하게(Make America Shipbuilding Great Again)'라는 뜻으로 한미 관세협상 과정에서 타결에 핵심 역할을 했다는 평가를 받는다.

