‘찬탄파’ 줄줄이 낙선… “한동훈 가장 치명타”

‘반탄파’(윤석열 전 대통령 탄핵 반대) 장동혁 신임 당대표의 당선으로 ‘찬탄파’ 주자들의 거취에 관심이 쏠린다. 당 안팎에서는 분당 가능성이 거론되지만, 당장 현실화할 가능성은 크지 않다는 전망이 우세하다.

국민의힘 제6차 전당대회 결과로 가장 큰 정치적 타격을 입은 것은 한동훈 전 대표로 평가된다. 한국갤럽의 올해 장래 정치 지도자 선호도 조사(주관식)에서 1% 이상 지지를 얻은 여권 잠룡 8명(한동훈, 홍준표, 한덕수, 김문수, 이준석, 안철수, 오세훈, 유승민) 가운데 한 명인 한 전 대표는 이번 전당대회 출마를 막판까지 저울질하다 지난달 24일 불출마를 선언했다. 불출마 선언 이후에도 연일 정치적 메시지를 내며 사실상 우회 참전에 나섰다. 친한동훈계로 분류된 조경태 당대표 후보와 김근식 최고위원 후보의 낙선으로 인한 여파도 한 전 대표에게 좋지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.



당 안팎에서는 친한계를 중심으로 한 분당 시나리오도 제기되지만 실제 가능성은 작다는 것이 중론이다. 국민의힘 한 관계자는 26일 “내년 지방선거까지는 의원들이 쉽게 움직이지 않을 것”이라며 “과거 바른미래당의 경험이 있어 즉각 분당하자는 목소리는 힘을 얻기 쉽지 않을 것”이라고 했다.

안 후보를 두고는 엇갈린 분석이 나온다. 결선에는 오르지 못했지만 경선 과정에서 찬탄파 투톱을 맡아 쇄신과 개혁을 외치며 당내에서 새로운 이미지를 각인시켰다는 평가가 있다. 다만 2023년에 이어 연거푸 당권 도전에 실패한 데다 본경선에서 조 후보보다 낮은 득표를 한 것을 어떻게 극복하느냐는 향후 과제로 남았다.

조 후보는 복수의 여론조사에서 민심 1위를 하며 새로운 가능성을 확인했다. 다만 경선 과정에서 당을 향한 비판 수위를 높인 탓에 당원들의 마음에서 멀어졌다는 평가도 동시에 나왔다. 당의 한 중진 의원은 “조 후보가 대중 인지도는 높였지만 당내에서는 인심을 많이 잃었다”며 “당내에서 다음 행보를 어떻게 가져갈지가 관건”이라고 내다봤다.



6·3 대선에 이어 전당대회에서도 고배를 마신 김문수 후보도 정치적 타격이 상당할 것으로 예상된다. 이번 패배로 인해 당내 기반을 구축하려던 계획에 실패했다.

