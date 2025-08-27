대한전선, 카타르서 2200억 프로젝트 수주

대한전선이 카타르 국영 수전력청으로부터 총 2200억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 따내며 중동 시장에서의 경쟁력을 입증했다.



대한전선은 카타르 수전력청으로부터 1800억원의 프로젝트를 수주했다고 26일 밝혔다. 지난 21일 400억원 규모의 프로젝트를 따낸 지 5일 만에 추가 수주에 성공했다.



이번 프로젝트는 대규모 담수복합발전소에서 생산되는 전력을 카타르 전 지역으로 안정적으로 공급하기 위해 송전 시스템을 확장하는 사업이다. 대한전선은 현지 최고 전압인 400킬로볼트(㎸) 및 220㎸급 초고압 전력망을 설계부터 생산, 포설, 접속, 시험까지 전 과정 ‘풀 턴키’(일괄수주) 방식으로 수행한다.



이번 수주는 대한전선의 초고압 케이블 기술력과 턴키 프로젝트 수행 역량의 우수성이 현지에서 종합적으로 인정받은 결과라는 평가가 나온다. 대한전선이 2008년부터 카타르 수전력청이 진행한 프로젝트에 다수 참여해 글로벌 기업과의 경쟁에서 지속적인 성과를 내며 현지 주요 공급사로 입지를 다져왔다. 카타르는 중동 국가 중에서도 최고 수준의 기술력을 요구하는 시장으로, 특히 초고압 전력망 풀 턴키 프로젝트의 경우 품질, 기술, 엔지니어링, 프로젝트 관리 등 전 영역에서 철저한 평가가 진행된다. 대한전선 관계자는 “카타르를 비롯해 중동 지역의 전력 인프라 수요가 지속적으로 확대되는 만큼 초고압 직류송전(HVDC) 케이블 시스템과 해저케이블 등으로 사업 포트폴리오를 넓혀 중동 시장 공략을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

이동수 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]