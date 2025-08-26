“밤에도 안심 분만” 전국 10곳 병원, 24시간 산모·신생아 진료

경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 아기를 돌보고 있다. 연합뉴스

정부가 산모와 신생아가 밤에도 안심하고 진료받을 수 있도록 전국 10개 병원을 ‘지역모자의료센터’로 지정했다. 이들 센터는 24시간 분만과 고위험 신생아 진료를 맡아, 임산부가 병원을 찾아 헤매는 불안을 줄이고 지역별 의료 격차를 해소하는 역할을 하게 된다.

보건복지부는 26일 전국 10곳을 지역모자의료센터로 새롭게 지정했다고 밝혔다. 이번에 선정된 기관은 △가톨릭대 성빈센트병원(경기) △인하대병원 △가톨릭대 인천성모병원(인천) △세종충남대병원(세종) △전주예수병원(전북) △현대여성아동병원(전남) △대구가톨릭대병원(대구) △부산대병원(부산) △경상국립대병원 △창원경상대병원(경남) 등이다.

정부는 이들 기관에 당직 전문의 확보와 24시간 분만·신생아 진료체계 구축을 위해 올해는 각 1억5000만 원을, 내년부터는 연간 4억5000만 원(국비·지방비 절반씩)을 지원한다. 이에 따라 각 센터는 신생아집중치료실(NICU) 병상 확충 등 야간에도 안전한 분만과 고위험 신생아 진료를 수행할 수 있는 체계를 마련하게 된다.

복지부는 그간 신생아 집중치료센터와 고위험 산모·신생아 통합치료센터를 운영해왔으나 지역별 인프라 격차로 한계가 있었다며, 올해부터는 ‘중증-권역-지역’ 3단계 전달체계로 개편한다고 설명했다. 이를 위해 중증 센터 2곳에는 설치·운영비 22억 원, 권역 센터 20곳에는 16억 원을 지원하고, 33곳 이상의 지역모자의료센터에는 병상당 1000만 원을 투입해 분만 및 산과 기능을 강화할 방침이다.

