한국원자력환경공단, 방폐물 관리 내실화 다짐

한국원자력환경공단은 한국정책학회와 공동으로 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘2025 방폐물관리 연차 보고대회’를 가졌다고 밝혔다.

‘방폐물관리 연차보고대회’는 지난 1년간 방폐물사업의 성과와 앞으로 1년의 추진 방향을 대내외에 공표하는 자리다.

한국원자력환경공단은 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 한국정책학회와 함께 '2025 방폐물관리 연차 보고대회'를 가진 가운데 기념촬영을 하고 있다. 공단 제공

행사에는 정동만 국회의원(국민의힘, 부산 기장)을 비롯 정부, 학계, 방폐물 산업계 등 200여 명이 참석했다.

올해는 한국정책학회 학술대회와 연계해 방폐물관리 특별세션, 공단과 한국정책학회간 업무협약식 등이 함께 진행됐다.

방폐물관리 특별세션에서 은재호 KAIST 교수는 ‘방폐물 관리사업의 갈등관리와 향후 과제’를 주제로 역대 정부의 방폐물 관리정책 성과와 한계, 방폐물 갈등의 특징, 방폐물 관리정책의 현황 ․ 쟁점 ․ 통합적 해법을 위한 접근방안 등에 대해 발표했다.

박형준 한국정책학회장은 ‘고준위방폐물 관리위원회의 성공적 운영과 거버넌스 구축을 위한 전략적 프레임워크’를 주제로 고준위방폐물 관리위원회의 출범과 시대적 과제, 고준위방폐물 거버넌스의 국제적 동향과 시사점, 공공갈등 해결의 경험과 교훈을 통한 고준위방폐물 관리 거버넌스 방향과 전략적 제언 등에 대해 발표했다.

이어 공단과 한국정책학회는 방폐물관리사업 국민 이해증진활동, 방폐물사업의 갈등관리 공동연구 등에 상호 협력하기로 하고 업무협약을 체결했다.

이밖에도 이날 행사에서는 방폐물 관리사업 유공으로 고도기술 권수천 대표 등을 비롯한 모두 12명이 산업통상자원부 장관상을, 신한자산운용 오태호 본부장 등을 비롯한 5명이 공단 이사장상 등을 각각 수상했다.

조성돈 공단 이사장은 “이미 발생한 2만여 t의 사용후핵연료와 16만 드럼의 중저준위 방폐물을 안전하게 관리하는 것은 원자력의 지속 발전과 국민 안전의 핵심 조건”이라며 “올해를 방폐물 관리 내실화의 원년으로 삼아 고준위 처분 부지 선정, 태백 지하 연구시설(URL) 건설, 중저준위 처분시설 2단계 건설 등을 본격 추진하겠다”라고 밝혔다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

