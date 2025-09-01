“문자 말고 통화하자”…번호도 몰랐던 서장훈, 밤 12시 장도연에게 연락한 이유는?

장도연(왼쪽), 서장훈. 뉴시스, 연합뉴스 자료사진

방송인 서장훈과 개그우먼 장도연의 사이에 오해를 부를 뻔한 일화가 다시금 화제다. 서로 연락처도 몰랐던 때, 밤늦은 시간에 서장훈은 장도연에게 꼭 통화할 일이 있다며 먼저 연락했고, 장도연은 의아함을 가진 채 그의 이야기를 들었다. 방송에서 이 사연이 언급되자 서장훈은 잠시 당황하다 끝내 웃으며 상황을 인정했고, 두 사람의 ‘썸’ 분위기가 방송에 ‘핑크빛’ 재미를 더했다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 과거 JTBC ‘아는 형님’에서 서장훈과 장도연의 ‘썸’으로 언급된 장면이 갈무리돼 올라왔다. 해당 방송은 2018년 6월 방영분으로, 관련 클립이 확산되며 회자되고 있다.

서장훈. JTBC ‘아는 형님’ 방송 화면 캡처

이날 장도연은 “내가 뭐 얘기 하나 해도 되겠니?”라며 운을 뗐다. 이어 “지난주에 다른 프로그램 녹화를 하고 있었다. 밤 12시 정도가 됐다”고 말하자, 서장훈이 “야, 그거 하지 마!”라며 당황하는 모습이 포착돼 궁금증을 키웠다.

장도연은 “밤 12시가 넘었는데 ‘나 장훈이 오빤데 통화되면 연락 좀 해줘’라는 문자가 왔다. 평소 전화번호도 몰랐고 연락하던 사이도 아니었다”고 설명했다. 이어 “급한 일인 줄 알고 ‘오빠 무슨 일 있으세요? 제가 녹화 중이라 문자로 하면 안 될까요?’라고 물으니 ‘아니, 잠깐만 통화하면 돼’라고 하더라. 왜 굳이 문자 말고 통화를 하려는지 의아했다”고 당시 상황을 전했다.

녹화를 마친 뒤 전화를 건 장도연은 “1시, 2시가 다 돼서 ‘오빠 어쩐 일이세요?’라고 물었더니, 서장훈이 ‘어, 그래. 녹화하고 있었어? 나도 지금 들어왔어’라고 하더라”며 “속으로 ‘지금 들어왔다는 얘기 안 물어봤는데 왜 하지?’라고 생각했다”고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

서장훈(위), 장도연. JTBC ‘아는 형님’ 방송 화면 캡처

통화의 이유는 ‘선물’이었다. 장도연은 “다시 ‘오빠 무슨 일 있으세요?’라고 묻자 서장훈이 ‘아니, 무슨 일 있는 건 아니고 너 다음 주에 ‘아는 형님’ 나오잖아’라며 친구가 가방 사업을 하는데 가방을 나한테 선물해 주고 싶다고 하더라”라고 밝혔다.

스튜디오는 금세 술렁였다. 강호동은 박수를 치며 “서장훈 로맨티스트!”라고 너스레를 떨었고, 이수근도 “일석이조”라며 분위기를 거들었다.

서장훈은 “아는 형님이 가방 사업을 하는데, ‘아는 형님’에 도연이 나온다고 하니까 하나 선물하고 싶다 그래서 준 거다”라고 직접 추가 설명을 덧붙였다. 장도연은 현장에서 선물 받은 가방을 들어 보이며 “중요한 게 뭔지 아느냐. 남자한테 백 받아본 거 처음이다”라고 새침하게 말해 출연진의 환호를 이끌었다.

서장훈의 세심한 면모는 장도연의 절친 개그우먼 박나래를 통해서도 공개된 바 있다.

박나래(위), 서장훈. 유튜브 채널 ‘나래식’ 캡처

지난 20일 유튜브 채널 ‘나래식’에는 서장훈이 게스트로 출연해 박나래가 만든 음식을 함께 먹으며 다양한 이야기를 나눴다. 두 사람은 종영된 SBS 프로그램 ‘덩치 서바이벌-먹찌빠’에 함께 출연한 후 친분을 이어오고 있다.

영상에서 박나래는 “내가 생각한 오빠는 뭔가 좀 차가워 보이고 까칠할 것 같았는데 ‘먹찌빠’를 하고 보니까 너무 스윗한 거다. 그리고 사람이 섬세하다”라며 서장훈의 반전 면모를 짚었다.

이어 “이번에 ‘먹찌빠’ 시즌2를 들어가면서 저는 빠지게 됐다. 근데 오빠도 알지 않나. 방송가에서 프로그램 하다가도 빠지는데 그걸 신경 써주지는 않지 않나. 이것도 다 일이니까”라고 말했다.

박나래의 말에 서장훈은 “이게 이유는 ‘먹찌빠2’가 아니라 ‘배불리힐스’다. 나래 사이즈가 기본적으로 다른 사람들에 비해 작으니까 뭐 그런 이유로 그랬는데, 모르고 있다가 만약에 본인이 뉴스로 본다고 하면 그거는 괜히 나 같아도 기분이 안 좋을 것 같았다. 그래서 ‘혹시 알고 있나?’를 물어보려고 전화를 했던 거다”라고 당시 상황을 전했다.

박나래는 “오빠가 민망해서 이렇게 얘기한 거다. 내가 이 얘기를 듣고 ‘오빠 나 감동받았어’ 그랬더니 오빠가 ‘아니야, 그런 거 아니야. 하여튼 잘 있고 건강하고’라고 하더라”라며 “‘오빠 너무 고마워’ 그랬더니 오빠가 먼저 ‘나래식 언제 나가면 되냐’라고 했다”라고 덧붙여 이날 출연이 성사됐다고 정리했다. 서장훈의 거침없는 화법 뒤에는 상대를 먼저 생각하는 세심함이 묻어난다.

김지연 기자 delays@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]