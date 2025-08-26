전두환 비석 밟고 선 조국… “윤석열 운명도 이렇게 될 것”

조국 전 조국혁신당 대표는 26일 광주를 찾아 “윤석열 검찰독재 정권이 검찰독재만으로 모자라 쿠데타를 일으켰다는 데에 쇼킹하고 분노했다”고 말했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 참배한 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. 광주=연합뉴스

조 전 대표는 이날 광주 5·18 민주묘지를 참배한 뒤 전두환 비석을 밟으며 “민주화 운동으로 (민주주의가) 회복됐던 만큼 많은 국민들이 이 전두환 표지석을 밟으며 뜻을 되새길 것”이라며 “윤석열의 운명도 이렇게 될 것이라 확신한다”고 말했다.

조 전 대표는 본격적인 정치 활동을 재개하면서 5·18 민주묘지를 찾은 데 대해선 “5·18 정신을 항상 가슴에 새기고 정치하겠다”며 “윤석열 일당의 내란, 계엄, 쿠데타를 접하고 맨 먼저 떠올린 게 5·18이었다”고 말했다.

그는 “이 자들이 저를 포함한 많은 정치인을 수거해 영현백에 넣으려 하지 않았나. 그때 광주를 생각했다. 윤석열 김건희 등은 엄중한 처벌을 받아야 마땅하다”고 강조했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 운정동 민족민주열사묘역을 찾아 전두환 비석을 밟고 있다. 광주=연합뉴스

더불어민주당과 혁신당의 합당에 대해서는 “지방선거의 경우 광주·전남의 지역정치와 지역 주민을 위해 무엇이 필요한가의 질문을 먼저 한 뒤, 그 질문을 달성하기 위해 민주당만 있으면 좋은지, 혁신당도 있는 게 좋은지 묻는 말로 바꿨으면 한다”고 했다.

조 전 대표는 내년 지방선거 공천을 포함한 구체적인 선거 전략은 전당대회 후 당 대표에 취임한 뒤 밝히겠다고 강조했다.

조 전 대표는 “고(故) 김대중 전 대통령께서 단식을 통해 쟁취했던 지방선거의 취지는 풀뿌리 정치를 강화하는 것”이라며 “광주를 예로 들면 새롭고 젊은 DJ, 제2의 노무현 등의 신인을 발굴해 광주·전남 지역 정치에서 새바람을 일으키고 새로운 흐름을 만들어보겠다는 꿈”이라고 말했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 오전 광주 북구 민족민주열사 묘지를 방문해 참배한 뒤 전두환 비석을 밟고 있다. 광주=뉴시스

조 대표는 이날부터 2박 3일 일정으로 호남을 방문 중이다. 조 전 대표는 이날 5·18 민주묘지 참배에 이어 천주교광주대교구청을 방문해 자신의 사면·복권 운동에 힘썼던 옥현진 대주교를 예방했다.

오는 27일에는 전남·전북 지역을 찾아 종교계 예방과 청년 간담회 행사 등을 이어갈 예정이다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 방문, 이명자 전 오월어머니집 관장과 함께 고 정동년 전 5·18기념재단 이사장 묘를 찾아 묘비를 닦고 있다. 광주=뉴시스

한편 조 전 대표는 민주묘지 참배 후 기자들과 만나 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담 직전 SNS에 “한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나는 것처럼 보인다”고 주장한 것과 관련, “깜짝 놀라서 잠을 설쳤다. 잘 풀린 것을 확인하고 잠들었는데 정말 다행”이라고 말했다.

이어 “제 SNS에 ‘이재명 대통령을 응원한다. 대통령 뒤에는 대한민국이 있다’는 글을 짧게 올렸다”고 밝혔다.

