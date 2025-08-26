‘尹면회’ 약속 지킨다는 장동혁 “내부 총질 시 결단…전한길 징계 다소 불합리”

국민의힘 장동혁 신임 당대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견 위해 이동하고 있다. 뉴시스

국민의힘 장동혁 신임 대표는 26일 “원내 107명이 하나로 뭉쳐가는 것이 최선이지만, 단일대오에 합류하지 못하는 분들과 당을 분열로 몰고 가는 분들에 대해선 결단이 필요하다”고 밝혔다. 그러면서 후보 시절 약속했던 윤석열 전 대통령 접견도 하겠다고 전하며 ‘윤어게인’ 노선을 지켜가겠다는 다짐을 재차 강조했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 당선 기자회견에서 “단일대오로 뭉쳐서 제대로 싸우는 야당의 모습을 보여 드리겠다”며 이같이 밝혔다.

윤 전 대통령 탄핵을 찬성했던 이른바 ‘찬탄파’를 겨냥해 비상계엄을 내란으로 보는 더불어민주당의 주장에 동조하지 말라는 경고와 함께 향후 당론을 지속해서 어길 경우 징계에 나서겠다는 뜻으로 풀이된다.

장 대표는 찬탄파에 대한 결단인지를 묻는 질문에 “찬탄파라고 이름을 거명한 적이 없다”며 “지금부터 단일대오에서 이탈하고 내부 총질하는 분들에 대해 결단하겠다고 한 것이고, 무슨 계파의 누구라고 말한 적은 없다”고 선을 그었다.

이어 “원내 단일대오가 되지 않으면 밖의 우파 시민들과 연대가 불가능하다”며 “원내 분란을 묵인하고, 방치한다면 그분들과 연대가 제대로 이뤄지지 않을 것으로 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “107석인 국민의힘은 함께 싸울 의지가 있는 자유 우파 시민과 연대해 싸우는 방법밖에 없다”며 “이재명 정권과 싸우는 방식은 자유민주주의를 지켜야 한다는 의지가 있는 모든 시민과 연대하는 것”이라고 주장했다.

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨에 대한 당 윤리위의 징계에 대해선 유감이라면서도 징계 취소에는 선을 그었다. 그는 “윤리위원회 결정이기 때문에 다소 불합리한 점이 있다고 해도 뒤집을 생각은 없다”며 “윤리위가 징계를 하려면 그날 같은 행동을 했던 모든 사람들을 징계해야 한다고 생각하는데 그렇지 않은 점은 유감”이라고 말했다.

윤석열 전 대통령의 면회를 가겠다는 의지도 재확인했다. 그는 “접견 제한이 해제됐는지 확인해봐야겠다”면서도 “전당대회 기간 중에 당원과 국민들께 말씀드렸던 것은 특별한 변화가 생겨서 지킬 수 없는 상황이 아니라면 지키도록 하겠다”고 강조했다.

장 대표는 지명직 최고위원 등 당직 인선에 대해 “특별히 정해진 바 없다”면서 “제가 약속한 것을 구현할 수 있는 실질적 능력을 중심으로 인사하고 기계적 탕평은 하지 않을 생각”이라고 했다.

특히 내년 지방선거 공천에 대해선 “능력 있는 분들이 공천받는 시스템을 최대한 빨리 만들겠다”며 “조속한 시일 내 지방선거 준비 기획단을 발족하겠다”고 밝혔다.

국윤진 기자 soup@segye.com

