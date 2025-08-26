한국수입협회, DHL과 무역 활성화 위한 업무협약 체결

한국수입협회는 전날 DHL코리아와 국내외 수입 진흥과 무역 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 한국수입협회 제공

한국수입협회는 전날 DHL코리아와 국내외 수입 진흥과 무역 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

협약은 DHL코리아의 글로벌 네트워크와 첨단 물류 솔루션을 협회 회원사에 소개하고, 이를 활용한 해외시장 진출과 안정적인 수입 활동을 지원하기 위해 추진됐다.

협회 회원사는 DHL코리아의 글로벌 물류 전문성을 활용해 체계적인 물류 체인을 확보하고, 안정적이고 효율적인 물류 서비스를 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

윤영미 한국수입협회 회장은 “최근 공급망 불안과 물류비용 상승 등으로 많은 어려움을 겪는 회원사에 실질적인 기회가 될 것”이라며 “글로벌 공급망 안정화와 수입기업 지원을 통한 수출 확대 등 국가경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 가져올 것”이라고 말했다.

한지헌 DHL코리아 대표이사는 “DHL의 맞춤형 국제 물류 서비스를 수입협회 회원사에 제공하고, 수입 산업 전반의 경쟁력 강화를 위한 기반을 함께 만들어 나가기 위해 적극적으로 협력하겠다”고 밝혔다.

한국수입협회는 1970년에 설립된 산업통상자원부 산하 국내 유일의 수입 전문 경제단체다. 글로벌 공급망 안정화 및 효율적인 수입을 통해 국가 산업 발전과 수출경쟁력 제고에 기여하고 있다.

DHL은 전 세계 220여 개국에 걸친 글로벌 네트워크를 기반으로 국제 특송, 운송, 통관 및 공급망 솔루션을 제공하는 세계 최대 규모의 물류 기업이다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

