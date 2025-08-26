美 국방부, ‘전쟁부’로 바뀌나… 트럼프 “방어 말고 공격도 원해”

도널드 트럼프 행정부가 25일(현지 시간) 향후 며칠 내 국방부의 명칭을 전쟁부(Department of War)로 바꿀 가능성을 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

폴리티코 등 미국 언론에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서 “아마도 약 일주일 안에 국방부를 예전처럼 공격적인 명칭으로 되돌릴 예정”이라고 말했다.

이어 “우리가 제1차 세계대전, 제2차 세계대전에서 승리했을 때 그것(국방부)은 전쟁부로 불렸었다”며 “전쟁부 시절에 우리는 믿을 수 없는 승리의 역사를 가졌다는 것을 좋아한다. 그러나 우리는 (전쟁부를) 국방부로 바꿨다”고 주장했다.

미국 역사에서 전쟁부는 1789년부터 1947년까지 존재했다. 해리 트루먼 당시 대통령은 1947년 전쟁부를 육군과 공군으로 분리하고 독립적으로 운영되던 해군을 통합했다. 그는 새롭게 구성된 내각급 기관의 명칭을 국방부로 명명했다.

트럼프 대통령은 이후 행정명령 서명식에서 피트 헤그세스 국방부 장관에게 명칭 변경에 관한 업무를 맡기겠다고 말했다.

트럼프 대통령은 “나는 방어 말고 공격도 원한다”고 강조했다. 다만 국방부는 1947년 의회가 의결한 법률에 따라 설립되었기 때문에 명칭 변경이 추진되면 의회의 승인이 필요할 것으로 보인다고 폴리티코는 전했다.

트럼프 대통령과 헤그세스 장관은 국방부라는 명칭에 대해 공개적으로 불만을 토로해 왔다.

트럼프 대통령은 지난 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 헤그세스 장관을 “전쟁부 장관”으로 부르며 명칭 변경을 암시했다.

애나 켈리 미 국방부 대변인은 트럼프 대통령의 발언에 대해 “그가 국방부에서 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책과 이념 대신 전쟁 참전 용사들을 우선시한 이유”라며 “계속 지켜봐 달라”고 밝혔다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

