“李·트럼프 서로 칭찬, 한미 경제·안보관계 아낌없는 찬사”… 외신 평가

25일(현지 시간) 열린 한미 정상회담은 도널드 트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) 폭탄발언에도 따뜻한 환대로 시작해 긍정적인 분위기로 마무리됐다는 평가가 외신에서 나오고 있다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 하고 있다. 워싱턴=뉴시스

영국 BBC는 이날 한미 정상회담이 끝난 후 “이 대통령이 ‘오벌오피스(집무실) 서프라이즈’를 피하면서 모두가 미소짓고 있다”고 평가했다.

방송은 “해외 지도자가 집무실에 들어서면 무슨 일이 일어날지 누구도 알 수 없다”며 앞서 트럼프 대통령과 회담에서 낭패를 본 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령을 언급했다.

이어 “이 대통령은 트럼프 대통령과의 공개적인 만남을 긍정적으로 마무리하면서 오늘 그러한 운명에서 벗어났다”며 “두 정상은 서로에 대한 칭찬과 한미 경제 및 안보관계에 대해 아낌없는 찬사를 보냈다”고 주목했다

외신들은 이날 회담에 앞서 트럼프 대통령이 SNS를 통해 돌연 이재명 정부를 공격하는 듯한 발언을 내놓으면서 위기감이 높아졌지만, 이 대통령이 트럼프 대통령에 대한 칭찬세례로 회담을 시작하며 분위기를 바꿔놨다고 평가했다.

AP통신은 ‘이 대통령에 대한 트럼프의 초기 경고는 아첨 후 따뜻한 환영으로 바뀌었다’는 분석기사에서 “이 대통령이 집무실 장식을 아낌없이 칭찬하고, 한반도 평화를 위한 노력을 요청하며, 심지어 북한에 트럼프 타워 건립까지 제안하자 적대적인 오벌오피스 회담이 이뤄질 모든 가능성은 완전히 사라졌다”고 분석했다.

그러면서 “이 화기애애한 모습은 세계 정상들이 트럼프 대통령과 과거 회담에서 교훈을 얻고 있음을 보여준다”며 “그들은 대체로 유리한 무역조건과 미국의 지속적인 군사 지원을 요구하면서 대결보다는 칭찬과 찬사의 길을 택했다”고 주목했다.

워싱턴포스트(WP)도 “이 대통령은 트럼프 대통령의 집무실 새 단장, 전세계에서의 평화 노력, 최근 다우존스 지수 최고치 경신 등에 대해 칭찬을 아끼지 않았다”며 “트럼프 대통령이 북한에 트럼프타워를 짓고 골프를 쳐야한다는 농담을 던져 트럼프의 미소를 자아냈다”고 주목했다.

