나경원, 트럼프 '숙청 또는 혁명' 글에 "한국 정치에 불신 확산"

나경원 국민의힘 의원은 25일 한미정상회담 직전 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어에 한국의 정치상황을 '숙청 또는 혁명'이라고 표현한 것에 대해 "최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산되고 있음을 암시한다"고 주장했다.

나경원 국민의힘 의원. 뉴시스

나 의원은 이날 페이스북에 "트럼프 대통령이 한국의 자유민주주의 질서를 의심하며 '이런 상황에서는 사업을 할 수 없다'는 강경 메시지까지 공개적으로 표명한 것은 매우 이례적"이라며 이같이 썼다.

이어 "그간 이재명 민주당 정권이 보여준 독재적 국정운영, 내란몰이, 사법 시스템의 파괴, 야당에 대한 정치보복, 언론에 대한 전방위적 장악이 결국 미국의 눈에 '숙청'과 '혁명'처럼 비치고 있는 것 아니겠느냐"며 "시간이 흐르면서, 실체적 진실이 무엇인지 역사가 심판할 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "대한민국에서 지금 무슨 일이 일어나고 있느냐"며 "숙청이나 혁명처럼 보인다"고 했다.

그러면서 "그런 상황에서는 우리가 그곳에서 사업을 할 수 없다"며 "나는 오늘 백악관에서 새 대통령을 만날 것"이라고 했다.

