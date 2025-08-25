군산해경 간부 도박 혐의로 검찰 송치…직위 해제는 “신중”

현직 해양경찰서 간부가 지인 등과 도박을 한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

군산경찰서는 군산해경 소속 A(50대)경감 등 6명을 형법상 도박 혐의로 불구속 송치했다고 25일 밝혔다.

사진=뉴스1

A경감은 지난달 6일 군산시 나운동의 한 건물 사무실에서 어민 B씨 등과 수십만 원대 판돈을 걸고 카드 게임 일종인 ‘훌라’ 도박을 한 혐의를 받고 있다.

현장에 출동한 경찰은 이들의 도박 장면을 보디캠으로 촬영했고, 판돈 40여만 원을 압수했다.

A경감은 경찰 조사에서 “지인을 만나러 갔을 뿐 도박에 참여하지 않았다”며 혐의를 전면 부인햇고, 자신들 앞에 놓여 있던 현금도 “옆 사람이 둔 것”이라고 주장한 것으로 알려졌다. 그러나 B씨 등 현장에 있던 나머지 5명은 모두 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

해경은 사건이 드러난 뒤에도 A경감을 곧바로 직위 해제하지 않고 파출소장 업무를 맡겼다가, 최근 군산의 한 섬 출장소로 발령했다. 해경 관계자는 “도박 행위는 비난 가능성이 크지만, 직위 해제는 신중하게 검토 중”이라고 말했다.

경찰 관계자는 “피의자 중 A경감만 혐의를 부인하고 있으나, 현장 영상과 진술 등 충분한 증거를 확보해 검찰에 송치했다”고 밝혔다.

군산=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]