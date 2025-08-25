김병주 ‘계엄 동조’ 의혹 제기에 발끈한 서울시 “내란몰이 도 넘어”

더불어민주당이 지난해 12·3 비상계엄 당시 단체장이 국민의힘 소속인 여러 지방자치단체에서 청사 폐쇄 등 계엄에 동조했다는 의혹을 제기한 가운데 서울시가 “내란 프레임을 씌우려 한다”고 반박했다.

서울시는 25일 김병민 정무부시장 명의로 입장문을 내고 “민주당의 무차별적인 내란몰이가 도를 넘고 있다”며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

앞서 민주당 3대 특검 종합대응특위 소속인 김병주 의원은 이날 전체회의에서 “언론 보도에 따르면 오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도 등 많은 지자체가 계엄이 선포된 날 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”고 말했다.

김 의원은 “윤석열은 비상계엄을 선포하면서 행정안전부를 통해 전국 지자체에 청사 폐쇄를 명령했다”며 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다. 이 정도면 이들 지자체장 또한 계엄에 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”고 언급했다.

김 부시장은 “서울시는 청사를 폐쇄한 적이 없다”며 민주당의 주장을 “특검 수사를 이용하여 정치적 이득을 취하겠다는 얄팍한 노림수에 불과하다”고 비판했다.

김 부시장은 “시는 정해진 내규에 따라 평소에도 심야에는 출입을 제한하며, 출입증을 패용한 경우에만 출입을 허용한다”며 “그런데도 김 의원 등 민주당은 정확한 사실 확인도 거치지 않고 가짜뉴스를 유포하고 있다”고 지적했다.

그러면서 “언론이 고의적 왜곡을 할 땐 책임을 물어야 한다던 이재명 대통령의 말대로라면 영락없는 ‘책임추궁감 발언’”이라며 “터무니없는 의혹 제기로 특검 수사를 증폭해 야당 소속 지자체장들에게 내란 프레임을 씌우려는 저급한 행태를 강력히 규탄한다”고 했다.

오 시장은 비상계엄 선포 직후인 지난해 12월4일 0시25분 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “계엄에 반대한다. 철회돼야 한다”는 입장을 밝힌 바 있다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]