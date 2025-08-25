밤~새벽 수도권 최대 100㎜↑ 집중호우 예보

25~26일 중부지방과 전북지방을 중심으로 집중호우가 예상되자 정부가 대응 태세 점검에 나섰다.

서울에 호우주의보가 내린 13일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

행정안전부는 25일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 대처 상황 점검회의를 개최했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 25일 밤부터 26일 오전 사이 수도권, 충청권, 전북 서부 지역을 중심으로 시간당 30㎜~50㎜의 강한 비가 최대 100㎜ 이상 내릴 것으로 예상된다.

이날 회의에서 김 본부장은 밤부터 새벽까지 취약시간에 비가 내리는 상황을 고려해 각 기관에 철저한 사전 대비를 요청했다.

퇴근시간 도로 침수·범람으로 인한 사고가 발생하지 않도록 선제적 대응 태세를 가동하고, 하천변·지하차도 등 상습침수지역 상황을 철저히 모니터링하도록 지시했다. 필요할 경우 지하차도 통제 기준을 강화해 대응하라고 강조했다.

밤부터 새벽까지 취약시간에 비가 내리는 만큼 위험지역 인근 주민에 대피소를 사전 안내하고 일몰 전에 선제적 대피를 실시하는 등 대피 체계도 다시 점검해 줄 것을 요청했다.

집중호우가 예상되는 지역은 재난문자, 마을방송 등을 통해 호우 상황을 신속히 알리고 위급상황 시 긴급재난문자를 활용해 주민대피를 안내하라고 당부했다.

김 본부장은 “인명피해가 발생하지 않도록 상황관리 및 대응에 철저히 임하겠다”며 “집중호우가 예상되는 심야시간 외출 자제, 위험지역 접근 금지, 관공서의 대피 안내 시 안전한 장소로 이동 등 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

