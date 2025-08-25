이시바 ‘광폭 외교’에 내각 지지율 17%P 급등

이시바 시게루 일본 내각 지지율이 한·일 정상회담을 거치며 급등한 것으로 나타났다.



요미우리신문이 22∼24일 실시해 25일 공개한 전화 여론조사에 따르면 이시바 내각 지지율은 39%로 집계됐다. 참의원(상원) 선거 참패 직후인 지난달 조사 때 22%보다 지지율을 17%포인트나 끌어올리면서 ‘상품권 살포 스캔들’ 이전인 지난해 말∼올해 초 수준을 회복했다. 이는 요미우리가 전화 조사를 시작한 2008년 이후 내각 교체기를 제외하고 최대폭 상승치다.

이시바 시게루 일본 총리. AP연합뉴스

이전까지는 아베 신조 전 총리가 2020년 9월 퇴진 의사를 표명한 직후 15%포인트 상승한 것이 최대치였다. 대면 조사를 포함해도 고이즈미 준이치로 전 총리가 방북해 북·일 정상회담을 한 뒤인 2002년 9월 20%포인트에 이은 2위다.



신문은 지지율 상승 이유로 미국과의 관세협상 타결, 쌀 증산 정책으로의 전환 등을 꼽았다. 23일 이재명 대통령과의 정상회담을 전후해 긍정적 보도가 잇따랐던 만큼 외교 빅 이벤트도 영향을 줬을 것으로 관측된다.



이시바 내각 지지율은 마이니치신문의 23·24일 조사에서도 33%를 나타내 지난 2월 이후 처음 30%선을 회복했다. 같은 기간 이뤄진 교도통신 조사에서는 지난달 대비 12.5% 상승한 35.4%였다.



당내 일각의 퇴진 압박을 받고 있는 이시바 총리의 총리직 유지에 관한 여론도 호의적으로 변하는 중이다. 요미우리 조사에서 이시바 총리가 ‘사임해야 한다’는 응답은 42%로 ‘사임하지 않아도 된다’ 50%보다 낮았다. 지난 조사에선 각각 54%-35%였는데, 이번에 역전됐다.



이시바 총리가 의욕을 갖고 있는 ‘전쟁 검증을 포함한 독자적인 전후 80년 견해 표명’에 대해서도 찬성 의견이 58%로 반대 27%보다 많았다고 요미우리는 전했다.



이와 관련해 이시바 총리는 24일 고이즈미 전 총리와 만찬회동을 하며 조언을 들었다. 아사히신문에 따르면 고이즈미 전 총리가 1941년 필패가 예상됐음에도 일본이 무모하게 태평양전쟁을 일으킨 원인을 짚은 ‘쇼와 16년 여름의 패전’이라는 책을 언급했고, 이시바 총리는 “읽고 감명 받은 적이 있다”고 답했다. 고이즈미 전 총리는 향후 정권 운영에 관해서도 조언을 해준 것으로 전해졌다.



이시바 총리는 25일엔 기시다 후미오 전 총리와 스가 요시히데 전 총리의 국회 내 사무실을 찾아 최근 아프리카개발회의와 한·일회담에 도움을 준 데 대해 사의를 표하는 등 광폭 행보를 이어가고 있다.

도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

