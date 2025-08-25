[단독] 극단 선택 소방관, 10년간 20%만 순직 인정

8년 차 소방관이던 A 소방장은 부산소방재난본부 특수구조단 수상구조대에서 시신 수습, 인양 등 업무를 수행하며 극도의 스트레스를 지속적으로 받았다. 2022년 세상과 작별한 뒤 ‘위험 직무 순직’으로 인정됐다. 소방공무원 자살이 위험 직무 순직이 된 두 번째이자 마지막 사례다.

2022년 ‘이태원 참사’ 현장에 나갔던 소방관 2명이 최근 연이어 숨진 채 발견된 가운데, 스스로 목숨을 끊은 소방관이 지난 10여년간 141명에 이르는 것으로 파악됐다. 그중 A 소방장을 비롯한 29명만 순직으로 받아들여졌다. 소방관들 자살을 예방하기 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

25일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 권칠승 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 올 들어 이달까지 소방관 7명이 스스로 세상을 등졌다. 지난달 29일 자택에서 숨진 채 발견된 40대 소방관, 지난 20일 실종된 지 10일 만에 발견된 30대 소방관 말고도 5명이 더 있다.

연도별로 보면 2022년이 21명으로 가장 많았다. 이어 △2021·2024년 각 17명 △2017년 15명 △2019년 14명 △2015·2020년 12명 △2023년 11명 △2018년 9명 △2016년 6명 순이다. 소방관 정원은 6만6802명인데 연평균 14명의 소방관을 잃은 셈이다. 소방본부별로는 경기가 17명, 서울 16명, 인천 15명 등 순이다.

정신적 문제 등이 원인으로 추정될 뿐, 정확한 이유는 파악되지 않는다. 다만 소방청 관계자는 “자살자가 많았던 2022년엔 이태원 참사 트라우마가 원인인 경우는 없다”며 “자살 시도자 수는 집계가 불가하다”고 설명했다.

자살자 141명의 20.6%인 29명만 ‘공무 수행 중 발생한 정신 질환 관련 인과성’이 입증돼 순직으로 인정됐다. 세부적으로는 2명이 위험 직무 순직, 27명은 일반 순직이다.

위험 직무 순직은 공무원 재해보상법상 재난·재해 현장에서의 화재 진압, 인명 구조·구급 작업, 또는 이를 위한 지원 활동, 위험 제거를 위한 생활 안전 활동을 수행한 경우로 한정된다. 일반 순직은 재직 중 공무로 사망, 공무상 부상 또는 질병으로 사망, 퇴직 후 공무상 부상·질병으로 사망한 경우를 포괄한다.

위험 직무 순직이 일반 순직에 비해 유족 보상금과 연금, 국가보훈부의 보훈 급여금이 더 많다. 일례로 유족 보상금의 경우 일반 순직은 공무원 전체의 기준 소득 월액 평균액의 24배인데, 위험 직무 순직은 그 45배다. 일반 순직과 위험 직무 순직 모두 유족이 해당 급여를 청구하면 공무원연금공단의 사실 관계 확인·조사와 인사혁신처 공무원재해보상심의회 심의를 거쳐 인정 여부가 결정된다.

2015∼2024년 전체 순직 소방공무원은 121명으로, 일반 순직이 86명, 위험 직무 순직은 35명이다. 일반 순직은 직업성 질병(암)이 28명, 위험 직무 순직은 화재 진압이 14명으로 가장 많다. 심뇌혈관 질환으로 인한 일반 순직도 21명이다.

이와 관련해 윤대현 서울대병원 강남센터 교수(정신건강의학)는 “소방관들은 업무 특성상 트라우마가 거의 전쟁 수준인데 ‘직장 내 가족’인 동료가 순직 또는 자살로 사망하면 자살 위험도가 커질 수밖에 없다”며 “충격에 따른 급성 스트레스 반응이 만성화되면 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등으로 진행돼, 초기에 심리적 지원, 약물 치료 등 보다 적극적인 개입이 필요하다”고 목소리를 높였다.

이에 대해 권칠승 의원은 “자살 소방공무원 수에 비해 순직 인정 비율이 낮은 건 대부분 원인 불명이기 때문일 것”이라며 “참혹한 현장에 투입된 소방관들의 정신 건강을 지원하기 위한 실효성 있는 대책 마련이 시급한 시점”이라고 강조했다. 권 의원은 “국민을 지키는 소방 영웅들이 더는 홀로 고통받지 않도록 실질적인 예방과 지원을 위한 입법 활동에 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

