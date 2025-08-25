김민석 총리 “성과 중심의 재정 운영 …민생 안정·성장 선순환 만들 것”

김민석 국무총리가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. /2025.08.25 최상수 기자

여야가 25일 열린 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 정부 재정 운용을 두고 정면으로 맞섰다. 김민석(사진) 국무총리가 “성과 중심의 재정 운영을 통해 민생 안정과 성장의 선순환을 만들겠다”며 재정 건전성과 지속가능성 확보를 강조했지만, 여당은 윤석열정부 시절 세수 결손을 부각했고 야당은 이재명정부의 확장 재정 기조를 강하게 문제 삼았다.

김 총리는 이날 인사말에서 “재정은 국민의 삶을 지키고 미래를 준비하는 수단”이라며 “지난해 국회가 의결해 준 예산을 취지에 맞게 집행했으나 부족하거나 미흡한 부분도 있었다”고 말했다.

여당은 윤석열정부 시절 2023년 56조4000억원, 2024년 30조8000억원의 세수 결손을 부각하며 책임을 물었다. 더불어민주당 안도걸 의원은 “근로소득세가 법인세를 추월한 것은 사상 처음”이라며 “세수 기반이 무너지고 과세 형평성도 훼손됐다”고 지적했다. 이어 세수 결손이 일정 규모 이상 발생하면 추경을 의무화하는 국가재정법 개정을 주장했다.

야당은 반대로 이재명정부의 확장 재정 공식화를 문제 삼았다. 국민의힘 김대식 의원은 “경제성장률이 두 차례 추경에도 불구하고 0.9%에 그쳤다”며 “빚내서 예산을 쓰는 방식이 투자냐, 아니면 미래 세대에 떠넘기는 빚잔치냐”고 비판했다.

재정 관련 현안에서는 이재명정부의 세제 개편이 도마 위에 올랐다. 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 대주주 기준 강화 발표와 증시 충격 논란과 관련, “투자자들께서 상처를 받으셨다면 송구하다”며 “세제 개편이 시장에 영향을 미쳤다면 죄송하게 생각한다”고 고개를 숙였다.

정치 현안에 대한 공방도 이어졌다. 김 총리는 한·일 정상회담과 관련해 “앞으로 가는 깜빡이를 잘 켜놓겠다”며 관계 개선 의지를 재확인했다. 야당 시절 윤석열정부를 ‘친일 프레임’으로 공격했다는 지적에는 “과거에는 비판이 필요했으나, 지금은 국익을 위한 협상에 집중해야 할 시점”이라고 답했다. 김 총리는 검찰개혁에 대해서는 “수사·기소 분리라는 대원칙에 흔들림이 없다”며 개혁 의지를 강조했다. 다만 관련 부처 조정, 법리적·기술적 보완 과제는 남아 있다고 설명했다. 정성호 법무부 장관은 수사권 조정과 관련한 질의에 “수사기관 상호 간 견제와 균형이 있어야 하고, 특히 1차 수사기관에 대한 사법통제가 굉장히 중요하다”고 말했다.

우상호 대통령실 정무수석은 김형석 독립기념관장의 광복절 경축사 논란과 관련, “관장이 발언에 유의해야 한다”며 “대통령실의 역사인식과 배치되는 주장”이라고 선을 그었다.

이도형 기자 scope@segye.com

