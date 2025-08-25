“국힘은 좌파들의 노리개…보수 정당 행세”…탄식한 홍준표

홍준표 전 대구시장은 24일 국민의힘을 향해 “주류에서 밀려나 좌파들의 노리개가 되고 있지 않은가”라고 비판했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “나무도 아닌 것이 풀도 아닌 것이 보수 정당이라고 행세한다”며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 “이승만 시대에 이 나라를 건국하고 박정희 시대에 조국 근대화를 이룩하고 김영삼 시대에 민주화를 완성하고 이명박 시대에 선진국 시대에 진입했다”며 “이게 바로 한국 정통 보수주의자들의 업적”이라고 강조했다.

이어 “노무현 시대에 이르러 좌우 대립이 시작되어 지금에 이르고 있지만 이 나라의 주류는 여전히 정통보수주의자들이 아닐 수 없는데, 지금은 어떤가”라며 “참으로 암담하고 참담하다”고 지적했다.

앞서 홍 전 시장은 지난 23일 자신의 온라인 소통채널 ‘청년의꿈’에서도 “자생력을 상실한 정당은 해체하고 일부 사람들과 새로운 사람들이 뭉쳐 정통보수주의 새로운 정당을 만들어야 한다”며 보수 신당 창당 필요성을 언급한 바 있다.

다만 홍 전 시장은 “이제는 직접 나서야 할 때”라며 직접적인 행동을 촉구한 한 지지자의 글에는 “때로는 기다림의 미학이 필요할 때도 있다”고 답했다.

