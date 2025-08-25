특검, 박성재 압수수색영장에 '내란 중요임무 종사' 적시

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 박성재 전 법무부 장관에 대해 '내란 중요임무 종사' 혐의를 적용해 압수수색에 착수한 것으로 파악됐다.



25일 법조계에 따르면 특검팀은 박 전 장관이 윤석열 전 대통령의 불법적인 비상계엄 선포에 가담·방조했다는 의혹과 관련해 법원으로부터 내란 중요임무 종사 혐의로 압수수색영장을 발부받아 이날 집행했다. 이는 윤 전 대통령의 내란 혐의 공범이라고 보는 것이다.

박성재 전 법무부 장관. 연합뉴스

박 전 장관은 계엄 당일 윤 전 대통령이 최초로 호출했던 6명의 국무위원 중 한 명으로, 비상계엄 선포 직후 오후 11시30분께 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토를 지시했다는 의혹을 받고 있다.



박 전 장관이 계엄 선포 직후 실·국장 등 10여명을 장관 회의실로 불러 회의를 열고 검찰국을 상대로 합동수사본부에 검사를 파견하는 방안을 검토하라고 지시했다는 것이다.



또 법무부 출입국본부에 출국금지팀을 대기시킬 것을 지시하고, 교정본부에는 수용 여력 점검 등을 요청해 윤 전 대통령의 내란 행위에 가담했다는 의혹도 받고 있다.



실제로 계엄 당일 밤 입국·출국금지와 출국정지, 출입국 관련 대테러 업무를 맡는 출입국규제팀이 법무부 청사로 출근했던 것으로 알려졌다.



특검팀은 박 전 장관이 이 회의에서 법무부 실·국장급에 계엄 실행에 협조하기 위한 구체적인 지시를 했다고 보고 박 전 장관에게 내란 중요임무 종사 혐의를 적용한 것으로 파악됐다.

<연합>

