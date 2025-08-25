‘서울시청·초교’에 ‘日 변호사 사칭’ 협박 팩스…8월에만 7건

서울시청과 서울 소재 초등학교에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 들어와 경찰이 확인에 나섰다. 이 팩스 또한 ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사 명의로 작성된 것이었다. 일본 변호사 협박 팩스·이메일 신고 건수는 이달만 7건에 이르는 형편이다.

25일 경찰에 따르면 서울 중부경찰서와 남대문경찰서가 이날 오전 관내 초등학교로부터 이같은 내용의 팩스를 수신했단 신고를 접수했다.

팩스에는 ‘서울시청과 시내 초등학교 및 아동시설 여러 곳에 자폭 테러를 하겠다’는 취지의 내용이 일본어와 영어 등으로 적힌 것으로 전해졌다.

그간 유사한 팩스·이메일이 잇따른 일본 변호사 명의가 적혀 있어 경찰은 협박이 허위일 가능성이 높다고 보고 경찰특공대를 투입하는 대신 지역 파출소 인원을 보내 일대 순찰을 강화했다.

2023년 8월 시작된 일본 변호사 명의 협박 팩스·이메일 신고 건수는 이번 건까지 합쳐 모두 48건에 이른다. 특히 최근 다시 집중돼 이달에만 팩스 6건, 이메일 1건이 있었다. 경찰 관계자는 이달 신고된 팩스에 대해 “모두 동일한 번호”라고 설명했다.

경찰은 발신인 추적을 위해 일본 등과 공조를 진행 중이다. 경찰 관계자는 “(팩스·이메일 발송의) 중간 경유지가 있을 수 있기 때문에 최종 발신지 확인 전에 경유지 조사를 위해 일본에 계속 수사 공조를 추진 중”이라며 “최근 일본과도 공조회의를 개최했다”고 밝혔다.

허위 협박이 잇따르면서 공권력 낭비에 대한 우려도 나온다. 경찰은 이번 신고의 경우 “과거 사례와 유사하다고 판단돼 저위험 수준으로 보고 자체 수색이나 이런 건 하지 않고 특공대와 현장 팀이 대기 중”이라며 “공권력 낭비가 심각한 문제다. 나름 가이드라인을 세우려고 하는 상황”이라고 했다.

