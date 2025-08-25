李 대통령, 워싱턴 도착…방미 일정 돌입

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 워싱턴에 도착했다.

이 대통령은 한·일 정상회담을 마치고 일본 하네다 공항을 출발, 24일 오후 2시50분쯤 워싱턴 인근 앤드루스 공군기지에 도착했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군1호기에서 내려 미국 측 애비 존스 부의전장과 대화하며 기지를 빠져나가고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 취임 후 미국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 이날 재미 동포 간담회를 시작으로 본격 방미 일정에 돌입한다.

이 대통령은 25일, 한국시간으로 26일 자정쯤 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담과 업무 오찬을 가질 계획이다.

정상회담에서는 지난달 타결된 관세 협상 후속 조치로 통상 협상 전반을 논의하고, 방위비 증액을 포함한 동맹 현대화, 한·미 조선 협력을 포함한 경제 협력 논의를 할 예정이다.

미국이 대미 투자 및 구매, 농축산물 추가 개방 등을 요구하고 있는 것으로 알려진 가운데 통상 협상 결과가 주목되는 상황이다. 동맹 현대화의 경우 주한미군 주둔비를 포함한 방위비 증액 문제와 주한미군 유연화 등도 논의될 것으로 보인다. 한·미 경제 협력 분야는 ‘마스가’(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트와 원전 협력 등도 주요하게 논의될 전망이다.

이 대통령은 정상회담 이후 한·미 경제인들과 함께 하는 비즈니스테이블 회의, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에서 정책 연설을 한다.

25일에는 펜실베이니아주 필라델피아로 이동, 한화그룹이 투자한 필리조선소를 시찰한다. 필라델피아에 있는 서재필 기념관도 26년 전 김대중 전 대통령 방문 이후 현직 대통령으로는 처음으로 방문할 예정이다. 이 대통령은 서재필 기념관 방문 후 미국을 출발, 28일 한국에 도착할 예정이다.

