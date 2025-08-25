‘반도체 훈풍’ 가시화… 용인시, 일반산업단지 개발도 급물살

경기 용인시의 반도체 메가 클러스터 조성에 속도가 붙으면서 인근 산업단지로 파급 효과가 퍼지고 있다. 주변 산단의 조성 속도가 빨라지면서 용인시는 추가 용지 공급을 검토하고 나섰다.

현재 용인에선 21곳의 일반산업단지가 조성되고 있는데 이 중 5곳은 준공, 8곳은 착공 상태이다. 6곳은 승인 절차를 밟고 있다. 용인반도체협력산단 등 나머지 2곳은 산단 물량 공급이나 지정계획 신청 단계에 있다.

24일 용인시에 따르면 처인구 이동읍에 조성 중인 제2용인테크노밸리 일반산단의 산업시설용지 분양률은 98%로 파악됐다. 공정률 15%에서 산업시설용지 등 분양 대상인 46개 필지 가운데 45개 필지가 분양됐다. 이를 면적 기준으로 환산하면 19만2124㎡ 가운데 17만9164㎡(93%)이다.

이곳에선 세계적 반도체 장비업체인 도쿄일렉트론코리아가 신규 사업장 설치를 위해 5만3292㎡를 분양받는 등 다양한 반도체 기업들이 계약을 마쳤다. 원삼 일반산단과 원삼2 일반산단도 반도체 기업 유치로 사업이 재개되면서 도쿄일렉트론코리아는 원삼 일반산단에 9동 규모의 연구·개발(R&D)센터를 다음 달 착공한다. 에스티아이는 2020년 이곳에 제2공장을 부분 준공해 가동하고 있다.

이처럼 장기간 지연됐던 인근 일반산단 사업에 물꼬가 트이면서 주변 산단 분양에도 활기가 돌고 있다.

이를 가리켜 업계에선 ‘반도체 메가 클러스터 효과’로 부르고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 총 502조원을 투자하는 국가첨단 전략산업특화단지 조성에 따른 파생 효과라고 설명한다.

앞서 SK하이닉스가 122조원을 투자하는 원삼면 용인반도체클러스터의 첫 번째 팹(Fab) 공사는 올해 2월 착공됐다. 삼성전자가 360조원을 투자하는 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단도 보상 절차가 진행 중이다. 국내외 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들도 용인으로 속속 진입하고 있다.

기흥구 지곡동의 지곡 일반산단에는 램리서치코리아와 서치앤델브 등이 입주해 기반시설 조성과 시설 인계를 마쳤다. 양지면 제일 일반산단도 테스, 피티씨 등 반도체 기업 중심으로 80% 이상 공사가 진행되고 있다.

시는 반도체 생태계 조성을 위해 산업용지 공급 확대를 검토하고 있다. 제2용인테크노밸리의 후속 사업으로 추진되는 ‘용인반도체협력 일반산단’에 대해 올해 안에 국토교통부에 산업단지계획 승인을 신청할 계획이다. 해당 산단은 원삼면 죽능리 일대 26만㎡ 규모로 조성된다.

이상일 시장은 “이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단과 원삼면 용인반도체클러스터가 완성되면 용인은 단일 도시로는 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 갖추게 될 것”이라며 “용인으로 들어오는 훌륭한 기업들의 인허가 소요 기간을 최대한 단축하는 등 대한민국 반도체 기업들이 초격차를 유지하도록 지원하겠다”고 말했다.

