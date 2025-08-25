코인 10억이상 보유자 1만명 돌파…억대 연봉 은행원, 퇴직금도 최대 11억 챙겨 [한강로 경제브리핑]

◆최고점 뚫은 이더리움... 코인 10억 초과 국내 투자자 1만명 돌파

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리 인하 가능성을 시사하면서 가상자산 가격이 잇달아 치솟고 있다. 특히 시가총액 2위 이더리움은 일부 거래소에서는 사상 최고가를 갈아치웠다.

24일 글로벌 가상자산 시황중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 오후 2시 기준 이더리움은 전일 대비 47.18달러(0.99%) 오른 4791.59달러에 거래됐다. 이더리움은 전날 한때 세계 최대 거래소인 바이낸스에서 4887달러에 거래되며 2021년 11월10일 기록한 사상 최고치 4868달러를 넘어서기도 했다. 같은 날 국내 가상자산 거래소 빗썸에서도 674만원에 거래되며 사상 처음으로 670만원대를 뛰어넘었다.

파월 의장은 지난 22일(현지시간) 미국 와이오밍주에서 열린 미국 연준 경제정책 심포지엄(잭슨홀회의)에서 “실업률과 다른 노동시장 지표들이 안정적”이라며 “정책 기조의 변화를 고려해 신중하게 나아갈 수 있게 됐다”고 발언했다.

이에 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리 인하 가능성이 커졌고, 가상자산 등 위험자산에 유동성이 대거 유입된 것이다. 잭슨홀회의 이후 이더리움은 4200달러선에서 4831달러선으로 뛰어올랐고, 비트코인도 11만2000달러선에서 11만6000달러대까지 급등했다.

가상자산 시장이 활황을 보이면서 국내 원화 거래소에서 10억원을 초과하는 가상자산을 보유한 투자자도 1만명을 넘어선 것으로 나타났다. 금융감독원이 박성훈 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면, 지난 5일 기준 가상자산 10억원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다. 이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액은 1인당 평균 22억2889만원에 달했다.

5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로 최근 1000만명을 돌파한 것으로 집계됐다. 이 중 ‘30·40세대’가 전체의 55%로 과반을 차지했다.

◆억대 연봉 은행원, 퇴직금 최대 11억 챙겨

올해 상반기 국내 4대 시중은행의 ‘연봉킹’은 은행장이 아니라 퇴직하는 관리자급 행원들이었다. 퇴직금으로 11억원 가까이 받은 은행원도 있었다.

24일 KB국민·신한·하나·우리은행 등 국내 4대 시중은행의 반기보고서에 따르면 올해 상반기 5억원 이상의 연봉을 받아 보수지급액 상위 5명에 오른 임직원 대다수는 퇴직자로 나타났다.

하나은행에서는 올해 상반기 관리자(부점장) 직위에서 근무하다 퇴직한 5명이 급·상여와 퇴직금 등을 합해 총 10억3100만~11억2200만원을 받았다. 이호성 하나은행장의 상반기 보수(5억5600만원)의 두 배에 달한다. 한 퇴직자는 퇴직금으로만 10억6000만원을 수령했다.

KB국민은행에서는 조사역과 팀원으로 퇴직한 5명이 8억7600만~9억9600만원의 보수를 받았다. 최고 퇴직금은 9억1600만원 수준이다.

신한은행에서도 보수 지급액 상위 5명 중 정상혁 행장(11억5400만원)을 제외한 4명 모두 퇴직자로, 9억1200만~9억2500만원을 받아갔다. 우리은행도 상위 5명이 모두 희망퇴직한 부장대우급 직원들로, 각 9억100만~9억9600만원을 챙겼다.

이처럼 은행원의 퇴직금이 10억원에 달하는 이유에 대해 한 은행 관계자는 “상업고등학교를 졸업한 뒤 36∼37년 이상 장기근속하고, 퇴직금 중간정산을 안 하고, 임금피크제 적용 전에 나가면 그 정도의 퇴직금을 받게 된다”고 설명했다.

주요 5대 은행 직원의 1인당 평균 희망퇴직금 규모는 지난해 기준 3억5000만원이었다. 법정퇴직금까지 더하면 평균 5억원 이상을 받을 수 있다.

◆소비 쿠폰 뿌려도 올해 1% 성장 못할 듯

정부가 올해 성장률이 0.9%에 그칠 것이라고 전망했다. 13조여원 규모의 민생회복 소비쿠폰을 포함한 두 차례 추가경정예산(추경)에도 수출 둔화 우려, 건설업 부진 등에 따라 성장률이 1% 미만에 머물 것이라 내다본 것이다.

24일 기획재정부에 따르면 지난 22일 관계 부처가 발표한 ‘새정부 경제성장전략’에서 정부는 올해 성장률 전망치를 0.9%로 제시했다.

정부는 잠재성장률 하락세를 반등시킬 유일한 해법이 AI 대전환을 비롯한 초혁신 핵심기술 개발에 있다고 판단, 국가의 모든 역량을 동원해 AI 로봇 등에서 세계 1등 제품·서비스를 만들겠다고 밝혔다.

AI 대전환 및 초혁신경제 15대 과제를 아우르는 30대 선도프로젝트가 핵심이다. 구체적으로 AI 로봇의 경우 2027년 물류 분야를 시작으로 휴머노이드 로봇을 실증·보급한 뒤 제조·건설·서비스 등 산업 전반으로 확산시킨다는 계획이다. 이후 2029년부터 범용 휴머노이드 로봇을 양산해 2030년에는 휴머노이드 3대 강국에 진입하겠다고 밝혔다. AI 자동차는 자율주행 자동차를 2027년까지 레벨 4(특정구역 완전자율화주행) 수준으로 상용화하는 것이 목표다.

정부는 혁신 과제를 뒷받침하기 위해 민간자금 50조원, 첨단전략산업기금 50조원으로 구성된 ‘100조원+알파’ 규모의 국민성장펀드(가칭)를 조성하기로 했다.

취약계층을 지원하는 방안도 마련됐다. 전국 대학교 200곳이 참여하고 있는 ‘천원의 아침밥’ 지원 대상을 단계별로 확대하고, 월 20만원씩 2년 동안 지원되는 무주택 청년 월세 특별지원 대책도 상시화한다.

김수미 선임기자 leolo@segye.com

