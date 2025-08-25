美 밴스 부통령 “對러 제재 가능…협상과 압박 계속할 것”

JD 밴스 미국 부통령은 24일(현지시간) 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국 측의 압박 카드인 ‘대(對) 러시아 제재’가 여전히 남아있다고 밝혔다.



밴스 부통령은 이날 방영된 미 MBC 방송과의 인터뷰에서 “제재는 테이블 위에서 제외되지 않았다. 그러나 우리는 사안별로 어떤 조치가 러시아를 협상 테이블로 끌어내기 위해 적절한 압박을 행사할 수 있을지 판단할 것”이라고 말했다.

J D 밴스 미국 부통령. AFP연합뉴스

그는 “우리는 러시아의 행동을 통제할 수 없다. 우리가 통제할 수 있었다면 이 전쟁은 7개월 전에 끝났을 것”이라면서 “그러나 우리가 믿는 건 여전히 많은 카드를갖고 있다는 것이다. 미국 대통령(도널드 트럼프)은 이 분쟁을 끝내고 압박을 가하기 위해 남은 카드가 많다. 그것이 우리가 할 일”이라고 덧붙였다.



미국의 대러시아 제재는 러시아에 대한 고율 관세 부과 등 경제 제재뿐 아니라 러시아 석유를 구입하는 국가들에 대한 ‘2차 제재’도 포함하며, 미국은 이미 러시아산 석유를 대량 구입하는 인도에 ‘2차 제재’ 성격의 추가 관세를 부과하기로 했다.



밴스 부통령은 이를 “협상의 방식이다. 조처하고 당사자와 대화하며 의견 일치가있는지를 보려 하는 것”이라면서 “우리는 지난 몇 주 양측(러시아-우크라이나)에서 일부 상당한 양보가 있었다고 본다”고 했다. 그는 또한 “우리는 결국 성공하거나 벽에 부딪힐 것”이라면서 “만약 벽에 부딪힌다면 우리는 협상 과정을 계속하고 압박도 계속할 것이다. 이것이 이 전쟁을 끝낼활기찬 외교”라고 강조했다.

정진수 기자 jen@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]