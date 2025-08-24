대통령실 "대통령 순방에 외신 호평…한미일 협력강화 이룰 것"

대통령실은 24일 이재명 대통령의 일본·미국 순방과 관련해 "외신에서 이 대통령에 대해 긍정적 평가를 하고 있다"고 자평했다.



전은수 대통령실 부대변인은 이날 브리핑에서 주요 외신의 평가를 소개하며 이같이 밝혔다.

한일 정상회담을 마친 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 24일 일본 도쿄 하네다공항에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담을 위해 워싱턴DC로 향하며 공군1호기에 올라 인사하고 있다. 연합뉴스

전 부대변인은 우선 주요 통신사의 평가와 관련해 "AP, AFP통신은 '이 대통령이 한미정상회담을 앞두고 한일 우호관계를 강조했다'고, 로이터통신은 '이 대통령이 한일회담에서 안보협력을 재확인했다'고 보도했다"고 전했다.



일본 언론의 평가와 관련해서는 마이니치신문이 이 대통령의 실용외교를 강조하면서 '이 대통령의 대일관계 중시는 미국에 보내는 메시지'라고 해석했다고 소개했다.



이 신문은 이 대통령이 '요동치는 국제관계'를 언급하며 한미 정상회담의 중요성을 시사했다고도 전했다.



미국 언론 가운데에는 워싱턴타임스가 특별 섹션에서 전직 미국 하원의장 및 하원의원들의 기고를 실었다고 소개했다.



전 부대변인은 기고문들이 '한미동맹의 강화, 확고한 한미동맹에 대한 감사, 강력한 한미동맹에 있어 알래스카의 전략적 역할'에 대한 내용이었다고 전했다.



또 '이번 정상회담으로 이 대통령이 도널드 트럼프 미 대통령에게 한국의 경제적·지정학적 비전을 제시할 기회가 될 것'이라는 내용도 포함됐다고 밝혔다.



전 부대변인은 남은 이 대통령의 일정과 관련, "일본을 방문해 셔틀외교를 조기 복원하고 곧바로 이뤄지는 한미정상회담"이라며 "한미동맹을 중심축으로 한미일 협력 강화를 이뤄낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]