“한 명이라도 더 만나야”…대통령실 3실장 ‘동시 방미’ [李대통령 방미]

한·미 정상회담을 앞둔 24일 강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 미국 방문에 동행하기 위해 출국했다. 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장에 이어 강 비서실장까지 방미하면서 대통령실 실장 3명이 모두 대통령 순방에 동행하는 이례적 일이 벌어졌다.

강훈식 대통령 비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장(왼쪽부터). 뉴시스

강 실장은 이날 오전 인천국제공항을 통해 미국 워싱턴으로 출국했다. 통상 대통령 순방 시 비서실장은 국내에 남아 대통령을 대신해 국내 현안에 대응하는 역할을 맡는다. 한·미 정상회담을 둘러싼 상황이 아주 급박하게 돌아가고 있는 것 아니냐는 해석이 나오는 배경이다.



강 실장은 이날 출국길에 기자들과 만나 “이번 한·미 정상회담 성공은 대단히 중요하다. 민관이 힘을 합쳐서 한·미 정상회담 성공을 뒷받침하기 위해서 모든 노력을 다하고 있다”라며 “한 사람이라도 더 만나고 한마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 한다고 생각한다”고 설명했다. 미국에서의 일정이나 계획에 관해서는 “구체적 내용과 일정에 대해 말씀드리지 못함을 양해 부탁드린다. 돌아와서 여러분께 설명할 기회가 있을 거라고 생각한다”고 말했다.

박지원 기자 g1@segye.com

