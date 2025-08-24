왕이 만난 中특사단 “시진핑 APEC 참석 요청”

이재명 대통령이 파견한 중국 특사단이 24일 중국에 도착해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 면담하고 이 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 보내는 친서를 전달했다.

대통령 특사단장인 박병석 전 국회의장(왼쪽)이 24일 베이징에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관)을 만나 친서를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 베이징특파원 공동취재단

박병석 전 국회의장은 이날 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕 부장과 만나 “새 정부의 고위사절단 방중이 최근 몇 년간 엉클어진 한·중 관계를 정상궤도에 올려놓는 물꼬를 트기를 희망한다”며 “우리 대통령께서는 한·중 관계를 매우 중시하며 양국 국민의 삶에 실질적으로 기여하는 한·중 전략적 협력 동반자 관계를 만들어 나가기를 희망한다”고 말했다. 박 전 의장은 그러면서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 시 주석의 참석을 요청했다.

왕 부장은 “중국 측은 한국 측과 함께 수교의 초심을 고수하고 상호 이해를 증진하고 실질 협력을 심화하고 국민 감정을 개선하며, 또 공동의 이익을 확대함으로써 중·한(한·중)관계가 올바른 궤도로 안정적으로 장기적으로 발전할 수 있도록 할 용의가 있다”고 화답했다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

