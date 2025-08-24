법원 “납북 철도공무원 유족에 퇴직급여 지급을”

한국전쟁 당시 강제로 납북된 철도공무원의 유족에게 퇴직급여를 지급해야 한다는 법원 판단이 나왔다.



24일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정11부(부장판사 김준영)는 최근 A씨의 유족이 공무원연금공단을 상대로 낸 퇴직연금 부지급 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결했다.

서울 서초구 서울행정법원·서울가정법원. 연합뉴스

A씨는 교통부 철도청 소속 공무원으로 근무하던 중 한국전쟁이 발발한 1950년 7월 강제 납북됐다. 그는 북한에서 B씨와 결혼한 뒤 1996년 사망했다. B씨는 2003년 10월 탈북해 한국으로 왔다. 이후 B씨는 지난해 3월 공무원연금공단에 A씨의 퇴직급여를 청구했으나, 공단은 공무원연금법 적용 대상자가 아니라는 이유로 지급 대상이 아니라고 통보했다. B씨는 이에 불복해 소송을 냈다.



소송 과정에서 공단은 A씨가 공무원 재직기간과 기여금 납입 요건을 충족하지 못했다고 주장했다. 하지만 재판부는 “A씨는 납북 당시 공무원으로 재직했고, 이후 A씨의 공무원 신분을 당연히 상실시키는 사유가 발생했다거나 그런 처분이 있었다고 볼 자료가 없다”고 지적했다. 이어 “납북 당시 시행되던 구 국가공무원법에 의하면 공무원의 납북 또는 행방불명은 당연퇴직 사유가 되지 않음은 물론이고, 면직 사유나 휴직 사유에도 해당하지 않는다”며 B씨 손을 들어줬다.



재판부는 기여금 납입 요건과 관련해서도 공무원연금법의 해당 조항을 언급하며 “이미 임용돼 공무원 신분관계가 형성된 이상, 기여금이 적립되지 않았다는 이유만으로 연금법 적용대상자가 아니라고 할 수 없다”고 설명했다.

김주영 기자 bueno@segye.com

