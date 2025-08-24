日언론 “한·일 협력 의견일치… 양국관계 안정” [한·일 정상회담]

일본 주요 언론들은 24일 조간 1면 머리기사로 전날 열린 한·일 정상회담 소식을 다루며 양국 정상이 ‘미래 지향 협력’을 추진하기로 했다고 대대적으로 보도했다.

일본은 양국이 2008년 이후 처음으로 공동언론발표문을 채택한 데 의미를 부여했다. 요미우리신문은 “양국 관계에 관한 포괄적 문서를 작성한 것은 17년 만”이라며 “한국 정권 교체에 따른 대일 정책 변화를 피하고자 하는 일본과 미국을 염두에 두고 대일 외교를 중시하는 한국의 의도가 일치한 결과”라고 평가했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일(현지시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 공동언론발표를 하고 있다. 공동취재

발표문에 담긴 ‘1965년 국교 정상화 이래 지금까지 축적돼온 한·일관계의 기반에 입각한 양국 관계의 미래지향적 발전’ 문구는 일본 측이 강하게 고집했다는 후문이다. 요미우리는 여기에 언급된 ‘기반’이 한·일 수교 당시 체결한 청구권 협정 등을 가리킨다면서 “군사정권 때 체결된 청구권 협정의 정당성을 의문시하는 한국 좌파 일각의 시각이 역사 문제의 재점화를 초래했던 만큼 이재명 대통령과 협정 의의를 사실상 확인했다는 것은 일정한 성과”라고 전했다.

과거사 문제와 관련해서는 이시바 시게루 일본 총리가 1998년 김대중·오부치 선언(21세기 한·일 파트너십 공동선언) 등 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있음을 언급했다고 밝히는 형태로 정리됐다. 식민지 지배에 대한 ‘통절한 반성’을 담은 1998년 선언을 콕 집어 발표문에 명기한 것은 한국 측에 대한 배려라는 설명이다. 다만 이시바 총리는 TV로 생중계된 공동언론발표에서 해당 대목을 직접 말하지는 않았다. 자신에 대한 퇴진 압력을 가하는 자민당 내 보수파를 의식했기 때문으로 보인다.

나가시마 아키히사 총리 보좌관은 “미국이 보호주의·고립주의에 빠질지 모르는 미묘한 시기인 만큼 (미국 관심을) 인도·태평양과 동아시아에 묶어둔다는 의미에서 이 대통령의 이번 미국 방문과 일·한(한·일) 협력은 중요하다”고 말했다고 NHK가 전했다. 니혼게이자이신문은 광복절이 끼어 있어 반일 정서가 고조되기 쉬운 8월에 한국 정상이 일본을 찾은 것은 처음이라고 짚었다.

도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]