[단독] 주민 반발에… 경찰 중심지역관서제 ‘삐걱’

경찰이 치안 효율성을 높이기 위해 지난해부터 전국적으로 확대하고 있는 중심지역관서제가 주민 반발에 부딪혀 무산되는 사례가 잇따르고 있다. 현재 전국 700개가 넘는 관서에서 이 제도가 시행되고 있고, 국가경찰위원회가 제도 확대를 공식 의결했지만 현장에서는 주민 불안 해소가 우선돼야 한다는 목소리가 커지고 있다.



24일 경찰 등에 따르면 서울 혜화경찰서는 최근 관할 파출소 중 창신파출소를 중심관서로, 덕산파출소를 공동체관서로 지정하는 중심지역관서제 계획을 추진했지만 주민 반발로 사실상 무산됐다. 경찰 관계자는 “주민 여론과 여러 여건을 종합해 다시 검토하기로 했다”고 밝혔다.



중심지역관서제는 지구대나 파출소 2∼3곳을 묶어 치안 수요가 많은 대표 격 1곳을 ‘중심관서’로 지정하고 나머지를 ‘공동체관서’로 운영하는 제도다. 공동체관서에는 평일 주간(오전 9시∼오후 6시)에만 관서장과 관리 요원 등 2명이 상주하며, 나머지 경찰관은 모두 중심관서에 소속돼 출동과 순찰 활동을 담당한다. 2021년 광주와 경북 등 인구감소지역에서 시작돼 2023년 서울 등 광역권 시범운영을 거쳐 지난해 7월부터 전국으로 확대됐다.

경찰은 중심지역관서제의 운영 성과를 토대로 제도 확대를 지속 추진한다는 방침이다. 지난달 국가경찰위원회는 경찰청의 중심지역관서제 확대 추진 계획안을 의결했다. 기존 3조2교대에서 4조2교대로 개편되면서 현장 경찰관의 야간근무 시간이 감소하는 등 만족도가 높아졌다는 평가다.



더불어민주당 이상식 의원실이 경찰청으로부터 제공받은 자료에 따르면 올해 4월 기준 시행예정 관서 6곳을 포함해 전국 726개 관서에서 중심지역관서제가 시행되고 있다. 특히 지난해 473개 관서로 급증하며 본격적인 전국 확대가 이뤄졌다.



하지만 주민들은 “파출소가 사실상 없어지는 것 아니냐”며 강한 우려를 표하고 있다. 21일 덕산파출소 인근 골목에는 “덕산파출소 이전 폐쇄 결사반대!”라고 적힌 플래카드가 걸려 있었다. 이봉렬 창신2동 주민자치위원회 위원장은 지난달 덕산파출소가 공동체관서로 운영된다는 계획을 전해들은 뒤 주민 1200명의 서명을 받아 반대 의사를 전달했다.



이 위원장은 “우리 동네는 외국인 관광객이 많아 밤에는 불안 요소가 많다”며 “파출소가 멀리 있으면 출동하는 데 오래 걸린다”고 우려했다. 덕산파출소 인근 식당 운영자 이모(59)씨도 “야간에 파출소에 아무도 없으면 불안하다”고 했다.



주민 반발로 중심지역관서제 계획이 무산된 건 이번이 처음이 아니다.



지난해 경기 군포에서도 대야파출소를 공동체관서로 전환하려다 주민 3000여명이 반대 서명에 동참하며 무산된 바 있다. 안산, 의왕, 안양에서도 주민 반대로 통합 운영 계획이 철회됐다. 현장 경찰관들 사이에서도 주민들의 불안 요소를 인정하는 목소리가 나오고 있다. 지난해부터 공동체관서에서 일하고 있는 한 경찰관은 “강력 범죄 예방만큼 주민들이 평온함을 느끼는 것도 중요한데, 아직도 불안하다고 찾아오는 주민들을 보면 비효율적인 제도라는 생각이 든다”며 “단순히 밤에 텅 빈 관서에 불을 켜놓고 이런 걸 떠나서, 주민 불안 요소를 해소할 방안을 찾아야 한다”고 했다.



경찰청 관계자는 “주민들을 계속 설득하려고 노력하고 있고, 치안에 대해 불안해하면 유연하게 검토하고 있다”며 “주민 여론과 지역 여건을 충분히 고려해 제도를 운영해 나가겠다”고 했다.

이예림 기자 yeah@segye.com

