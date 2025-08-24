변사자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 검시 조사관

인천에서 발생한 변사 사건 현장에서 시가 1000만원 상당 금목걸이를 훔친 검시 조사관에 경찰이 구속영장을 신청했다. 검시 조사관은 형사들과 과학수사대원이 잠시 자리를 비운 사이 금목걸이를 빼내 자신의 신발 속에 숨겨 가져갔던 것으로 드러났다.

변사 현장에서 금목걸이를 훔친 혐의를 받는 30대 검시 조사관이 24일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천 미추홀구 인천지방법원에 출석하고 있다. 뉴시스

인천경찰청 형사기동대는 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관인 30대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다. A씨는 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 한 빌라에서 숨진 50대 남성이 차고 있던 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다.



당초 현장에 출동한 소방 당국은 남성이 이미 사망한 사실을 확인한 뒤 경찰에 인계했고, 경찰관들은 사망 원인 조사에 나섰다. 당시 이 남성은 목에 20돈짜리 금목걸이를 착용 중이었고, 먼저 도착한 형사 두 명이 증거 수집 차원에서 시신을 휴대전화로 최초 찍었을 때 해당 목걸이가 있었다.



뒤이어 과학수사대도 시신을 추가 촬영했는데, 이때 사진에 목걸이가 보이지 않았다. 경찰은 경찰관 4명과 검시 조사관 A씨 등 5명을 차례로 조사했고 이후 A씨가 자수 의사를 밝혀 긴급 체포했다. 검시 조사관은 임상병리사나 간호사 자격을 가진 시·도 경찰청 과학수사대 소속 행정직 공무원이다.

