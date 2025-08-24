서울대, 영재·특목·자사고 출신 신입생 최다

올해 신입생 중 영재학교·특수목적고(특목고)·자율형사립고(자사고) 출신이 가장 많이 합격한 학교는 서울대인 것으로 나타났다. 서울대를 포함한 주요 10개 대학 합격자 수가 전년 대비 304명 감소한 가운데, 입시업계는 내신 부담 강화로 신입생 모집에 어려움을 겪는 특목·자사고가 나타날 수 있다고 예상했다.



24일 종로학원이 발표한 ‘2025학년도 97개 영재학교 및 특목고·자사고 출신 전국 22개 대 분석 결과’에 따르면 올해 전국 영재학교 및 특목고·자사고 출신 서울 주요 10개 대학 합격자 수는 총 8720명으로 2024학년도(9026명) 대비 304명(3.4%) 줄었다. 서울대(1372명) 합격자 수가 가장 많은 가운데 고려대가 1124명으로 2위, 성균관대가 1081명으로 3위, 연세대는 989명으로 4위였다. 이 중 자사고 출신은 고려대(647명), 성균관대(536명), 한양대(503명), 서울대(492명), 연세대(491명) 순으로 많았다. 과학고·영재학교는 서울대(554명), 한국과학기술원(548명), 성균관대(224명), 포항공과대(173명) 순이었고, 외고·국제고는 한국외대(499명), 고려대(344명), 연세대(335명), 서울대(326명) 순으로 합격생을 배출했다.



임성호 종로학원 대표이사는 “특목·자사고 출신이라도 무리한 상향지원은 경계해야 한다. 각 대학 발표 합격점수 내신 커트라인이 3∼4등급 이하라면 해당 대학의 고교 유형별 합격 인원 등을 봐야 한다”며 “2028학년도 대입 개편안으로 특목·자사고의 내신 부담이 커졌다. 2026학년도 신입생 모집에 어려움을 겪는 학교가 다수 나올 수 있다”고 설명했다.



한편 서울시교육청은 이날 서울 대광고가 자사고에서 일반고로 전환 절차를 마쳤다고 밝혔다.



대광고는 고교학점제 전면 시행 등 교육 환경 변화를 고려해 지난 6월부터 전환을 추진했다. 서울 소재 자사고가 일반고로 전환하는 것은 대광고가 12번째다. 서울시교육청은 2년간 총 20억원의 전환지원금으로 등록금·인건비·운영비 등을 지원한다. 교육청은 학교·학부모와 ‘일반고 전환 협의체’와 전반기 복합교육과정을 운영, 학생들이 교육과정을 차질 없이 이수하도록 돕겠다고 밝혔다.

차승윤 기자

