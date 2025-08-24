李대통령, 스가 전 日총리 접견…“한·일이 함께할 때 더 큰 공동의 이익 창출”

이재명 대통령이 방일을 계기로 스가 요시히데 전 일본 총리와 1달여 만에 다시 만났다.

강유정 대통령실 대변인은 24일 브리핑을 통해 “오늘(24일) 오전 스가 요시히데 전 일본 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진과 노다 요시히코 입헌민주당 대표 등 일본 정계 주요 인사들을 각각 접견했다”고 전했다.

이재명 대통령이 24일 일본 도쿄의 한 호텔에서 일한의원연맹 회장인 스가 요시히데 전 일본 총리를 만나 인사하고 있다. 공동취재

이 대통령은 지난 7월 스가 전 총리를 취임 후 최초의 외빈으로 접견한 바 있다. 강 대변인은 이 대통령이 “도쿄에서 (스가 전 총리와) 다시 대화를 나눌 기회를 갖게 되어 기쁘다”며 “한·일관계 발전을 위한 일한의원연맹의 왕성한 활동과 기여를 높이 평가했다”고 했다. 이 대통령은 또 전날 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담과 만찬을 통해 “한·일이 함께할 때 양국이 더 큰 공동의 이익을 창출할 수 있다는 점을 확인했다”며 정상회담의 주요 성과도 설명했다.

이에 스가 전 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진은 한·일 정상회담의 성공적인 개최를 평가하고, 이 대통령이 바쁜 일정에도 첫 양자 해외 방문국으로 일본을 찾아준 데 대해 환영의 뜻을 표했다. 스가 전 총리는 이 대통령과의 만남이 1달여 만에 또 이뤄진 것과 관련 “이 대통령과 얼마나 자주 만나는지 기록을 세워보고 싶다”고 화답해 웃음을 안겼다고도 강 대변인이 전했다.

이 대통령과 스가 전 총리를 포함한 일한의원연맹 간부진은 한·일 양국이 경제·산업 등 분야에서 서로 협력할 만한 부분이 많으며, 문화적으로도 상호보완적인 측면이 크다는 데 의견을 같이했다. 또 양측은 “한·일이 미래지향적 상생협력이라는 공통의 목표 아래 서로 협력해 나가자고 여러 번 강조하면서, 한일·일한 의원연맹을 필두로 한 양국 정치인 간 협력과 의원외교의 중요성에 공감했다”고 강 대변인이 부연했다.

한편 노다 요시히코 입헌민주당 대표와 만난 자리에서도 이 대통령은 “한·일관계의 중요성을 강조하며 양국이 가까운 이웃으로서 글로벌 환경 변화 속에서 긴밀히 소통하면서 함께 협력해 나가자”고 했다.

최우석 기자 dol@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]