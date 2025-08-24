조국, 문 전 대통령과 ‘다시 만날 조국’ 영화 관람

문 전 대통령 내외, 조국·최강욱 영화 관람. 연합뉴스

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장과 최강욱 더불어민주당 교육연수원장, 백원우 전 민정비서관이 24일 문재인 전 대통령을 예방했다.

최 원장은 이날 경남 양산시 하북면 평산마을에서 문 전 대통령을 만난 뒤 기자들에게 "(출소해서) 나왔으니까 축하한다(는 얘기를 했다)"며 "백 전 비서관과 조 원장이 감옥 안에서 환갑을 맞아서 (오늘) 케이크를 갖다 놓고 축하했다"고 했다.

이어 '문 전 대통령이 어떤 말씀을 했냐'는 질문에 "만나서 반갑단 말씀"이라며 "사면·복권이 됐다고 축하해주고 그렇게 해서 만나는 자리였다"고 했다.

조 원장은 이날 문 전 대통령과 자신을 다룬 다큐멘터리 영화 '다시 만날 조국'을 관람할 예정이다.

한편 앞서 문 전 대통령은 조 원장의 특별사면이 필요하다는 의견을 전달한 것으로 알려졌다.

조 원장과 최 원장, 백 전 민정비서관은 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면됐다.

